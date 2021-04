Con le fiere nazionali e internazionali ferme ormai da un anno, rimane al web il compito di pubblicizzare tutte le novità che ci circondano. Non manca nemmeno l’apporto della televisione, ma senza una visione diretta e magari un contatto fisico, provare nuovi ritrovati della tecnica non è la stessa cosa. A fare le spese di questo isolamento è anche il settore “food”, non solo quello alimentare, ma anche quello degli utensili che ne fanno parte. Vediamo con la nostra Redazione dei nuovi e utilissimi “accessori cucina” grazie ai quali preparare da mangiare, adesso, sarà un vero piacere.

Per gli amanti della pizza l’accessorio che non può mancare

Dei nuovi e utilissimi accessori cucina grazie i quali preparare da mangiare adesso sarà un vero piacere, a partire dalla pizza. La chiusura dei locali ci ha costretto per quasi un anno all’asporto o a prepararcela a casa. E, adesso per gli appassionati della pizza casalinga, ecco l’accessorio che non può mancare: la forbice con la formina d’appoggio della fetta tagliata. Se prima ci sembrava che la rotella fosse il top per tagliare, non conoscevamo ancora questo ritrovato. Una forbice robusta e capace di tagliare in profondità fino al centro della pizza, asportandola direttamente assieme. Un ottimo sistema anche per non rompere l’impasto e non sporcare ovunque! Alla voce “forbice pizza con paletta” sul web troveremo ciò che fa al caso nostro.

Dalle pasticcerie alle nostre tavole l’accessorio per le mele

Una delle seccature per chi ama preparare le torte alle mele: sbucciarle. Ecco allora che, direttamente dalle pasticcerie alle nostre tavole il tornio per rimuovere la buccia e recuperare tutta la polpa. Proprio come in un tornio da officina, la nostra mela, una volta inserita, girerà attorno a una manovella, eliminando la buccia. Ci ritroveremo con le mele sbucciate e pronte all’uso, risparmiando tempo e fatica. Alla voce “tornio sbuccia mela” sul web, troveremo il prodotto che fa per noi, facendolo arrivare comodamente a casa. In alternativa, è disponibile anche nei negozi di casalinghi più riforniti.

Approfondimento

Una torta di mele diversa dal solito ma ugualmente buona quella normanna