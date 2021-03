Il jeans dà a tutti noi un’aria sbarazzina, giovanile, ma al tempo stesso elegante e di classe. Si tratta di uno degli abiti più in voga di sempre. Mai passati di moda, dagli anni ’60 ad oggi, i jeans rendono lo stile di tutti noi casual ma elegante al tempo stesso. Insomma, si tratta di un accessorio che non può assolutamente mancare nel nostro armadio. Ma arriva un momento in cui purtroppo dobbiamo dire addio ai nostri amati jeans perché troppo vecchi o rovinati. O forse no. In questo nostro precedente articolo, avevamo già spiegato come poterli riutilizzarli! E oggi vogliamo fornire ai lettori qualche altro utile consiglio.

Perciò, presentiamo dei modi davvero originali e particolari per riciclare i vecchi jeans e non gettarli!

Uno stiloso portatovaglioli da mostrare a tutti durante le cene

Perché non trasformare il nostro vecchio jeans in un originale portatovaglioli? Ci basterà tagliare i contorni delle tasche del pantalone con il tessuto sottostante. Poi dovremo orlare i bordi con un punto ricamo e ricoprire il nostro portatovaglioli. Così potremo mostrare ogni volta agli ospiti la nostra creatività!

Prendiamo il nostro tablet e vediamo come sarebbe ricoperto di tessuto di jeans

Il nostro vecchio jeans può anche diventare un delizioso porta-tablet. Ci basterà misurare il nostro apparecchio prima di tutto su un foglio, aggiungendo poi il doppio dei centimetri anche per la cucitura interna. Ora, ritagliamo il pezzo di foglio e riportiamo le stesse identiche misure sul nostro vecchio jeans. Segniamo il tutto con del gesso bianco e ritagliamo la stoffa di cui abbiamo bisogno. Giriamola al contrario e cuciamo il rettangolo ottenuto ai due lati e in fondo. Ovviamente, lasciamo uno dei due lati aperti per poter inserire il tablet. Successivamente, dovremo solo imbottire la custodia con della stoffa morbida e applicare un nastro per poter chiudere e aprire facilmente il nostro nuovo porta-tablet!

Dunque, ecco dei modi davvero originali e particolari per riciclare i vecchi jeans e non gettarli!