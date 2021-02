Capita di sentire le amiche che dicono: Oh ma che capelli sfibrati che hai! Oppure: Hai il colore un po’ spento! E allora ricorriamo agli oli, balsami, una fuga dal parrucchiere, solo per poter ridare ai capelli la loro naturale bellezza. Forse tutto questo nasce da un fattore che per abitudine non si prende in considerazione. Ecco allora come avere dei capelli meravigliosi con questo semplice sistema.

Un nemico nascosto del capello

La nostra routine della toilette quotidiana ci mette a contatto con un temibile nemico dei nostri capelli, molto spesso a nostra insaputa. L’acqua che utilizziamo contiene un agente disinfettante che si chiama cloro. Ce ne siamo talmente abituati che se bevessimo un bicchier d’acqua probabilmente non riusciremmo a percepirlo. Eppure il suo sapore è molto caratteristico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Effetti del cloro

Oggi è più che mai d’uso il lavaggio frequente dei capelli, e molti lo fanno anche ogni giorno. L’esposizione continua dei capelli al cloro durante il lavaggio produce un effetto poco piacevole, cominciano a diventare sfibrati, più fragili e perdono di brillantezza.

Per capire l’effetto cloro, basta considerare le conclusioni di questo studio che dice che non c’è una differenza sostanziale per la depigmentazione cutanea, fra bagnarsi in una piscina che utilizza nell’acqua il cloro o la candeggina.

Come proteggersi dal cloro. Dei capelli meravigliosi come mai prima con questo semplice sistema

Quando il cloro contenuto nell’acqua aggredisce il capello, questo per reazione apre le sue cuticole, le barriere naturali che servono a proteggerlo, così che il capello diventa più soggetto alle aggressioni esterne delle sostanze nocive.

Il sistema migliore per proteggersi sarebbe quello di applicare al braccetto della doccia un semplice filtro che elimini il cloro dall’acqua. Ce ne sono diversi tipi e per diverse esigenze. Eliminando il cloro e le altre sostanze nocive contenute nell’acqua, si potrà ben avvertire la differenza sulla salute e lucentezza del capello.

Attenzione a questi altri errori che indeboliscono i capelli.