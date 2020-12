Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questo periodo di forte stress non dovremmo mai trascurare il nostro benessere, relegandolo in secondo piano dopo tutti gli impegni e le faccende. Può essere un appuntamento dal parrucchiere, un dolce, una doccia lunga e calda, oppure un rilassante massaggio. E se non si vuole andare da un professionista, è davvero semplice farsene uno in casa. Quindi dedichiamoci un particolarissimo ma benefico massaggio.

Una zona speciale del corpo

I piedi sono una zona davvero particolare. Sembra infatti che la pianta dei piedi sia una specie di mappa del nostro corpo e che ogni punto su di essa corrisponda a una specifica parte. Agendo su questi punti si possono quindi apportare benefici alle zone ad essi collegati. Si tratta di una tecnica antica di millenni oggi chiamata riflessologia plantare. Solo esperti del settore possono però eseguire questo tipo di massaggi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Di sicuro i nostri piedi sono una parte spesso dimenticata e trascurata, anche se importantissima. Abbiamo ormai perso l’uso di camminare scalzi, azione che portava a una forte stimolazione di questa zona. Per fortuna possiamo comunque agire sulla nostra pianta dei piedi con un massaggio rilassante, soprattutto prima di dormire. I benefici sono innumerevoli: conciliazione del sonno, diminuzione dello stress, miglioramento della digestione e della circolazione sanguigna, aiuto contro il mal di testa e aumento della libido. Inoltre dona una sensazione di relax generale a iuta a sconfiggere gonfiore e pesantezza.

Tecniche di massaggio

Dedichiamoci un particolarissimo ma benefico massaggio ai piedi quindi. Possiamo farcelo noi da soli dato che si tratta di una zona facilmente raggiungibile, ma è sicuramente più efficace se eseguito da qualcun altro.

Partiamo con un pediluvio per pulire e ammorbidire la pelle della zona. Questo ci predisporrà a un maggiore benessere e relax. Mettiamoci quindi coricati o seduti, l’importante è essere comodi. È essenziale che chi massaggia abbia le mani calde e usi un olio o una crema per aiutare i movimenti. Attenzione però a non esagerare, o il troppo scivolamento non permetterà di poter esercitare la giusta pressione.

Iniziamo quindi massaggiando il primo piede, ma ricordiamo di concedere lo stesso tempo anche al secondo. Partendo dal centro della pianta i movimenti che dobbiamo compiere sono essenzialmente due: circolare o distensivo. Usiamo il primo per dare pressione (senza mai esagerare!) e il secondo per distendere e allungare. Ricordiamoci di toccare tutti i punti, dal tallone alla caviglia, dall’arco alle dita, e soffermandoci soprattutto nell’avampiede (la zona appena prima delle dita).

Il senso di benessere che questo particolare massaggio ci donerà lascia davvero a bocca aperta e non potremo davvero più farne a meno.