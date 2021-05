Sarebbe realmente bello potersi dedicare a un bel bagno rilassante per mandare via tutto quanto lo stress accumulato in questo periodo. Purtroppo, però, l’estate è ancora lontana e il maltempo di certo non aiuta: come fare allora?

Anche se sembra impossibile, possiamo ancora dedicarci un momento liberatorio lontano dallo stress. Infatti, dedicarsi un bagno rilassante è possibile anche con il cattivo tempo, basta seguire questo prezioso consiglio.

Come scacciare lo stress

Tutti noi non vorremmo far altro che abbandonarci su un asciugamano da mare e goderci un po’ di sano relax. Purtroppo, tuttavia, il tempo non è clemente nella maggior parte d’Italia e l’estate è ben lontana.

Inoltre, moltissime persone abitano lontano dal mare, e iniziare una giornata lontani dallo stress con due-tre ore di macchina non è il massimo. Esiste, però, un’alternativa a portata di mano che ci può permettere di rilassarci e non andare lontani da casa.

Infatti, in tutte quante le Regioni “gialle” d’Italia è possibile godersi un po’ di meritato riposo andando alle terme. Basterà prenotare per soggiornare una notte nella struttura selezionata per poter godere di una giornata di relax e tranquillità assolute.

Ma quali sono le zone termali in cui vale veramente la pena andare? Ecco tre località famose per le proprie sorgenti termali. E ubicate a Nord, a Sud e nel Centro Italia.

Bormio. Se si abita nel Nord Italia non si potrà non conoscere le famosissime terme di Bormio. In questa piccola città, arroccata in mezzo alle Alpi, e a due passi dal confine, si possono infatti trovare piccoli paradisi colmi di acqua calda. Bellissime di inverno, quando ci si può godere un bel bagno anche in mezzo alla neve, queste terme sanno regalare stupende emozioni anche in primavera.

Saturnia. Nel Centro Italia esiste una piccola meraviglia naturale che tutti quanti i toscani doc conoscono. Parliamo di Saturnia, luogo in cui si possono trovare alcune delle più belle terme naturali d’Italia. Perdersi nelle acque calde delle sue piscine e dimenticarsi di tutti i problemi sarà fin troppo facile.

Pantelleria. Gli abitanti della bellissima Sicilia non potranno non conoscere le sorgenti calde della piccola isola di Pantelleria. In questo paradiso mediterraneo sono presenti tanti piccoli luoghi naturali ricchi di acque calde e vapori capaci di sciogliere anche le contratture più forti. Quindi che aspettare?

Detto questo, non resta che preparare la macchina e partire alla volta del meritato relax che tutti quanti noi ci meritiamo.

