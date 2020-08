La sorpresa che non ti aspetti, le imprese del Sud con l’entrata in vigore del Decreto Agosto hanno la possibilità per tre mesi di ottenere una decontribuzione sul dipendente. Quanto pesa lo sgravio? Le imprese hanno uno sconto di 107 euro sul dipendente che prende di salato 1.500 euro lordi. Tradotto in percentuale parliamo del 7%. A conti fatti la decontribuzione al Sud è un bluff. I datori di lavoro hanno l’aiuto per i contributi previdenziali. Le imprese ottengono l’esonero del 30% sui contributi da versare all’INPS.

Come ottenere la decontribuzione

Decontribuzione sul dipendente, quanto pesa lo sgravio? In due parole i fatti. La misura introdotta con il Decreto Agosto ha effetto da ottobre a dicembre. Le imprese oppure gli studi professionali possono accedere all’aiuto facendo riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno sede di lavoro in Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Campania, Sardegna e Sicilia. Sono esclusi dalla misura i settori agricolo e domestico.

La misura a cosa serve

Il Governo ha inserito questo aiuto per l’emergenza coronavirus. I livelli occupazionali si stanno riducendo. Le imprese non hanno più la forza di garantire livelli occupazionali accettabili e chiedono aiuti. Alla luce di ciò, la decontribuzione sul dipendente così come prospettata è solo un palliativo. L’operatività della misura non copre tutta l’Italia ma solo una zona caratterizzata da grave situazioni di disagio socio-economico della forza lavoro.

Il beneficio

Nella parte iniziale dell’articolo abbiamo specificato che l’impresa ha l’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti sul dipendente. Sono esclusi i premi e contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Per meglio chiarire, lo sconto del 30% è sui contributi versati ai fini pensionistici e non su quelli assistenziali. Facciamo i conti precisi: la riduzione avviene sull’aliquota del 23,81% producendo un’agevolazione effettiva del 7,143%.

L’esempio che chiarisce

Un dipendente con impiego a Caserta prende 1.500 euro come salario lordo. Il datore di lavoro beneficia di 107 euro in un mese, 321 euro per i tre mesi. Il lavoratore non perde nulla ai fini pensionistici: l’aliquota di computo delle prestazioni rimane immutata. Ecco svelato, sulla decontribuzione sul dipendente, quanto pesa lo sgravio