Una buona salsa fatta in casa è il modo migliore per dare quel sapore che mancava ai nostri piatti preferiti. La maionese è tra le preparazioni più celebri in assoluto e grazie al suo gusto piace a persone di tutte le età. Quella che compriamo al supermercato è già pronta per l’uso, ma potrebbe contenere ingredienti poco genuini. Per questo molti si cimentano nel realizzarla a casa.

Dobbiamo sapere, però, che oltre alla classica ricetta esistono preparazioni alternative ma altrettanto semplici e gustose. Ne sarà un ottimo esempio l’idea di oggi, perché sarà davvero veloce questa maionese fatta in casa, che grazie ai nostri consigli non impazzirà.

La variante col lime

La nostra salsina speciale non si realizzerà col solito limone, bensì col delizioso lime. Il risultato finale non altererà il gusto della maionese, anzi lo accentuerà con un’ondata di freschezza che conquisterà il palato. Il sapore sarà un pochino più asprigno, ma si abbinerà perfettamente a un buon secondo piatto di pesce.

Ricordiamo che, per una buona maionese, delle uova andrebbero utilizzati solo i tuorli a temperatura ambiente. Inoltre, l’olio d’oliva o di semi andrebbe aggiunto poco alla volta e senza esagerare. Fatte queste brevi premesse, partiamo con la preparazione della salsa.

Davvero veloce questa maionese fatta in casa fresca e cremosa che si sposa splendidamente col pesce grazie a un ingrediente segreto

Vediamo gli ingredienti necessari per circa 4 persone:

2 tuorli d’uovo;

250 ml di olio di semi di girasole;

30 ml circa di succo al lime;

1 cucchiaino di aceto di mele;

sale e pepe q.b.

Per la lavorazione del composto dovremmo preferire una ciotola piccola, che ci permetterà di mantenere compatta la nostra salsa. Prima di partire, poi, sarebbe meglio avere già pronti sul tavolo tutti gli ingredienti. Una volta azionate, infatti, è importante non fermare le fruste sino al termine del lavoro.

Detto questo, iniziamo versando nella bacinella i tuorli. Dopodiché vi amalgamiamo il cucchiaino di aceto e un pizzico di sale. Prendiamo le fruste elettriche e cominciamo a lavorare per bene tutti gli ingredienti.

Proseguiamo versando lentamente un goccio d’olio di oliva. Aspettiamo che la maionese diventi densa, poi aggiungiamo anche l’olio restante, sempre a filo. Con la stessa attenzione dovremo versare anche il succo al lime e completare con una spruzzata di pepe.

Con le fruste sempre in movimento, continuiamo a miscelare bene tutto per ottenere un composto perfettamente uniforme. Solo a quel punto potremo smettere di incorporare gli ingredienti e riporre in frigo la maionese coperta con la pellicola.

Lettura consigliata

Ecco l’addensante naturale da usare al posto della fecola di patate con cui preparare creme e dolci morbidissimi e sfiziosi