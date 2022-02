Ci sono alcuni cibi che possono davvero essere un toccasana per il nostro organismo. Dobbiamo solo scoprire quali sono, interessandoci e capendo le proprietà nutrizionali che contengono. In questo caso, vogliamo parlare nello specifico di 3 cibi, che potrebbero davvero tornarci utili e che potranno essere messi insieme in un piatto buonissimo. Il piatto, che andremo a proporre oggi, ha come ingredienti principi i carciofi, le cime di rapa e la mela cotogna. Questi tre alimenti, infatti, pare abbiano delle proprietà piuttosto interessanti, che sicuramente cattureranno l’attenzione di molti di noi. Come specifichiamo in questo nostro precedente articolo, i carciofi aiuterebbero a tenere sotto controllo la salute del fegato.

Ma anche cime di rapa e mela cotogna hanno delle proprietà piuttosto interessanti e validissime per proteggere la nostra salute

E, soprattutto, i carciofi potrebbero dare una grande mano al nostro organismo anche per il colesterolo. Per quanto riguarda le cime di rapa, invece, in questo nostro articolo abbiamo spiegato nel dettaglio come possano rivelarsi un ottimo alleato della salute delle ossa. Infine, la mela cotogna, che verrà inserita con un tocco di originalità nel piatto, potrebbe favorire una buona circolazione. Ora, vediamo come sfruttare al massimo questi ingredienti per dar vita a una ricetta gustosissima, da servire a pranzo o a cena. Il piatto, che spiegheremo, è molto semplice da realizzare e davvero buonissimo. Stiamo parlando dei rigatoni integrali ai carciofi e cime di rapa. Per prepararli ci serviranno:

200 grammi di rigatoni integrali;

200 gr di cime di rapa;

2 carciofi;

olio di germe di grano;

sale;

1 mela cotogna;

vino bianco.

Davvero unico questo delizioso primo piatto per depurare il fegato grasso aiutando le ossa e la nostra circolazione

Per prima cosa, pensiamo alle cime di rapa, tagliando via i gambi che risultano un po’ più duri e quindi difficili da cucinare. Prendiamo piuttosto le foglie ancora morbide, tagliandole in piccoli pezzetti, e mettiamo da parte il tutto. Passiamo ora ai carciofi ed eliminiamone le foglie, che ormai sono dure e impossibili da mangiare. Dopo questa operazione, laviamoli e tagliamoli in piccole fettine. Facciamo scaldare un cucchiaino di olio di germe di grano in padella e versiamo i carciofi per farli cuocere, aggiungendo anche un pizzico di sale. Dopo un paio di minuti, versiamo anche le cime di rapa, sfumando con una goccia di vino bianco e, se necessario, un po’ d’acqua. Facciamo cuocere anche la pasta, nel frattempo, fino a che non sarà pronta. Quando sarà trascorso il tempo necessario, versiamola in padella, mescolandola bene con i carciofi e le cime di rapa.

Infine, spargiamo la mela cotogna grattugiata, cercando di non esagerare con le quantità et voilà. Possiamo dirlo. È davvero unico questo delizioso primo piatto per depurare il nostro organismo. Ovviamente, prima di inserirlo nella nostra dieta o dare per certi tutti i benefici descritti, confrontiamoci con il nostro medico di fiducia. Solo in questo momento potremo avere un responso certo e affidabile.