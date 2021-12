Davvero strepitosa questa economica zuppa della salute stracolma di antiossidanti, fibre e vitamine alleati del benessere

Questa stagione è perfetta per gustarsi zuppe, passate e minestre. Molti scelgono di fare delle diete depurative proprio a base di zuppe e minestroni di verdure. Piatti indicati anche per dare tregua al nostro organismo, stimolando l’intestino nella sua regolare attività. Sarebbe indicato preparare dei minestroni e delle zuppe con verdure fresche. Purtroppo, il tempo spesso è tiranno e non ce lo permette. Se decidiamo di utilizzare quelle surgelate precotte, potremmo però arricchirle con gli avanzi della nostra tavola. E a proposito di primi veloci, non dimentichiamo che è semplicemente squisito questo piatto di pasta veloce ed economico che sta conquistando tutti. Davvero strepitosa questa economica zuppa della saluta stracolma di antiossidanti, fibre e vitamine alleati del benessere. Vediamo la ricetta della nostra Redazione.

Per la preparazione della nostra ricetta ci serviranno:

50 grammi di orzo perlato;

2 porri;

50 grammi di piselli;

50 grammi di altri legumi a nostra scelta;

2 cipolle;

2 carote;

1 rapa;

una costa di sedano;

sale e pepe.

Possiamo comunque aggiungere anche dei cavolfiori, delle zucchine, della zucca, avanzati dai pasti precedenti. Più verdura c’è, più salute aggiungeremo alla nostra ricetta.

Vediamo come preparare la nostra zuppa della salute:

mettiamo l’orzo in ammollo in acqua tiepida per un’oretta, mettendolo poi a bollire in pentola con acqua e sale. Ovviamente, se lo utilizziamo precotto, saltiamo questa operazione;

laviamo le carote, la cipolla, la rapa e il sedano, tritando tutto finemente e aggiungendo al brodo di orzo;

lasciamo cuocere col coperchio per un’oretta a fuoco basso;

laviamo e affettiamo i porri, aggiungendoli al minestrone, assieme a tutti i legumi una decina di minuti prima della fine cottura;

a cottura ultimata, regoliamo di sale e pepe e decidiamo se mantenere il minestrone con i pezzi interi o frullare il tutto per una zuppa da leccarsi i baffi.

Una ricetta antica

Questa zuppa che risale alla notte dei tempi prevedeva in origine anche la presenza della carne. Soprattutto del classico pezzo di manzo, utile anche per il brodo tradizionale. Noi l’abbiamo accantonato, per fornire ai Lettori una miniera di vitamine, minerali e fibre. Nulla toglie, però di poter aggiungere la carne per rendere questa zuppa un piatto unico completo.

