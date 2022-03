La torta di mele è uno dei dolci preferiti dalle mamme per affrontare la giornata con un pizzico di dolcezza, gusto e genuinità insieme a tutta la famiglia. Infatti, niente supera la colazione della domenica. Tutti insieme tra un caffè, una tazza di latte o una spremuta di frutta, ma soprattutto una buona fetta di torta fatta con tanto amore.

Ma a rendere ancora più straordinaria la colazione al mattino è questa particolarissima ed insolita torta che sorprenderà tutti per la sua geniale forma. Un dolce molto semplice e facile, da realizzare con pochissimi ingredienti che normalmente abbiamo tutti in casa.

Una prelibatezza che si presta non solo per la colazione, ma anche per cene inaspettate dove non ci sono molte alternative e a nessuno va di fare brutta figura. Ecco, con questo dolce, si potranno sbalordire gli ospiti non solo per la sua forma scenografica, ma anche per la sua bontà.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolari;

circa 250 gr di marmellata di albicocche;

2 mele;

latte;

cannella in polvere;

zucchero di canna;

un tuorlo d’uovo.

Davvero straordinaria questa particolarissima ed insolita torta di mele da realizzare in soli 5 minuti e con pochi ingredienti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo la pasta sfoglia, srotolarla e tagliarla in 3 rettangoli per rotolo, dalla parte orizzontale per avere delle strisce più lunghe. Poi prendere la marmellata e scioglierla leggermente a bagnomaria. Nel frattempo, prendere le mele, sbucciarle e tagliarle in piccoli cubetti o fettine.

La marmellata nel frattempo si sarà leggermente sciolta e potrà essere distribuita in maniera uniforme su tutta la pasta sfoglia. Fare attenzione a non arrivare ai bordi perché successivamente potrà fuoriuscire e non permetterà di arrotolare per bene il dolce.

Quindi aggiungere le mele precedentemente tagliate al centro di ogni striscia e poi chiudere ogni striscia accuratamente pizzicandola anche nel punto di giuntura. In questo modo dovremmo avere 6 salsicciotti di pasta sfoglia ripiena che potranno essere riposti su un tegame rivestito da carta da forno.

Iniziare ad arrotolare il primo salsicciotto partendo dal centro formando una spirale e magari arrotolando anche su stesso in modo tale da creare qualche venatura scenica della pasta. Continuare così fino all’ultimo pezzo e avremo realizzato una spirale grande quando tutta la teglia.

Adesso con un po’ di latte e tuorlo d’uovo sbattuto, spennellare tutta la superficie e spolverare con zucchero di canna e cannella per renderlo ancora più goloso. Infornare per circa 30 minuti a 180°C e controllare bene la cottura interna prima di sfornare il dolce.

