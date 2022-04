La cucina è il regno della creatività. Ai fornelli, infatti, abbiamo la grandissima opportunità di lasciar fluire la fantasia. Provare nuovi piatti, mettere insieme ingredienti che apparentemente non hanno nulla in comune e provare nuove idee è certamente l’aspetto più affascinante del cucinare. Tutto ciò che dobbiamo fare, quindi, è cercare di conoscere il maggior numero di ricette possibile. In questo modo, potremo sperimentare, provare novità che non ci saremmo mai aspettati e, soprattutto, allenarci ai fornelli per diventare degli chef provetti. Così, non solo ci divertiremo come non mai mentre cuciniamo, ma acuiremo anche le nostre abilità e renderemo felici tutti i commensali seduti alla nostra tavola.

Risotto ai funghi porcini e ribes, un’idea davvero particolare e fuori dal comune per stupire i commensali e trascorrere un pranzo totalmente diverso

Un’idea sicuramente interessante e fuori dal comune da proporre durante un pranzo o una cena piuttosto importanti è un primo piatto molto particolare. Stiamo parlando del risotto ai funghi porcini e ribes. Questa ricetta, infatti, totalmente fuori dagli schemi, potrebbe davvero deliziare il palato di tutti i presenti. Per realizzarla, dovremo procurarci:

200 g di riso;

20 g di ribes;

380 g di funghi porcini;

500 ml di brodo vegetale;

aglio;

20 g di burro;

limone;

olio extravergine di oliva;

sale;

origano;

vino bianco.

Davvero strabiliante e sorprendente questo primo piatto gustosissimo da servire in tavola che lascerà gli ospiti ammutoliti e a bocca aperta

Dunque, per prima cosa, concentriamoci sui funghi. Laviamoli in modo accurato, staccando via i gambi e, in un secondo momento, anche la testa. Tagliamoli poi in piccole fettine, che faremo friggere in una padella a fuoco basso con un goccio di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio. Lasciamo il tutto sul fuoco per circa 10 minuti. Intanto, in una seconda padella, facciamo sciogliere il burro, sempre ricordando di mantenere la fiamma bassa. Adesso, in quest’ultima padella, mettiamo anche il riso, aspettando un paio di minuti almeno così da farlo tostare. Versiamo un goccio di vino bianco per sfumare e, un cucchiaio alla volta, aggiungiamo anche il brodo.

Mescoliamo per circa 10 minuti e, trascorso questo tempo, aggiungiamo anche i funghi in padella. Facciamo cuocere per 5 minuti. Intanto passiamo ai ribes. Laviamoli con cura e mettiamo anch’essi in padella, spruzzando successivamente un pizzico di pepe. Lasciamo cuocere e impiattiamo, spruzzando un po’ di succo di limone e l’origano. Vedremo che è davvero strabiliante e sorprendente questo primo piatto gustosissimo.

