Per concludere al meglio il cenone di Capodanno, e quindi anche questo 2021, bisognerebbe puntare tutto sul dessert. Seguendo la tradizione, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta e possiamo preparare tantissime leccornie.

Si va dai classici tronchetti di Capodanno agli struffoli, o dai datteri ripieni ai torroni e così via. Oppure, si possono sfruttare gli avanzi di pandoro, realizzando degli ottimi dolci.

Nelle prossime righe, invece, vedremo come realizzare una ricetta classica di origine austriaca e di alcune Regioni del Nord Italia. Stiamo parlando dei canederli dolci, delle polpette soffici e golose che sbalordiranno gli ospiti per la loro bontà.

Davvero squisite queste dolci polpette al cioccolato da sfoderare durante il cenone per stupire anche gli ospiti più esigenti

Per realizzare i canederli ci serviranno:

150 grami di cioccolato;

200 grammi di farina;

50 grammi di burro;

250 grammi di yogurt bianco magro;

150 grammi di pangrattato;

1 uovo;

olio, sale e zucchero a velo.

Procedimento

Innanzitutto, in una ciotola inseriamo l’uovo ed iniziamo a sbatterlo con una forchetta inserendo l’olio EVO a filo. Dopo di che aggiungiamo tutto lo yogurt e continuiamo a mescolare con delle fruste finché il composto non sarà liscio. A questo punto, uniamo la farina ed il sale e mescoliamo fino ad ottenere un impasto compatto.

Ora preleviamo dei pezzi d’impasto formando prima delle palline e poi dei dischetti. Al loro interno, posizioniamo dei pezzi di cioccolato precedentemente tagliato a cubetti.

Richiudiamo nuovamente la pallina e cerchiamo di darle una forma liscia ed omogenea.

Fatto ciò, versiamo i canederli in abbondante acqua bollente e lasciamoli cuocere. Saranno pronti quando inizieranno a galleggiare in superficie.

Nel frattempo, durante la loro cottura, facciamo sciogliere in una padella il burro e lasciamo dorare il pangrattato mescolando costantemente. Una volta cotti, possiamo trasferire i canederli nella padella e fare in modo che il pangrattato aderisca bene alla loro superficie.

A questo punto, non ci resta che servirli ancora caldi aggiungendo una spolverata di zucchero a velo. Saranno davvero squisite queste dolci polpette al cioccolato da sfoderare durante il cenone per stupire anche gli ospiti più esigenti.

Per chi volesse prepararli in anticipo, si possono anche conservare in frigorifero per un giorno, possibilmente coperti con della pellicola.

