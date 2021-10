Sono veramente poche le persone che non apprezzano un bel boccale di birra. Ghiacciata e dissetante l’estate, corposa e buona l’inverno, si adatta ad ogni periodo dell’anno.

La sua versatilità si può notare anche in cucina, dove è presente in parecchie preparazioni. Ormai nota a molti la pastella per friggere fatta con la birra oppure il suo uso nella cottura di alcune carni come pollo e stinco di maiale.

E se dicessimo che questa bevanda ci potrebbe aiutare nei lavori di fai da te o per, addirittura, orientarci all’aperto? Davvero sorprendente e quasi nessuno avrebbe pensato che la birra potesse esserci utile anche nelle faccende domestiche.

La storia (e la scienza) ci dicono che…

La birra è forse le più antica tra le bevande inventate dall’uomo, basti pensare che già nell’Antico Egitto era conosciuta. Affinando tecniche e aggiungendo ingredienti, oggi, abbiamo tre distinte tipologie di birra.

La Ale, molto intensa e speziata, la Lager, poco alcolica e molto dissetante, la Lambic, aromatica e acidula. Ognuna di esse suddivisa a sua volta a seconda della zona di produzione o degli ingredienti presenti.

Berla, senza assolutamente esagerare, potrebbe essere un toccasana per la nostra salute. Secondo gli studi, grazie al contenuto di fibre e vitamine del gruppo B, aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e trombosi.

Ovvio, la birra è più piacevole berla in relax accompagnata da uno stuzzichino, ma può essere usata anche in situazioni inaspettate.

Addio parassiti: se nel giardino ci sono questi animaletti insopportabili, dobbiamo sapere che loro amano la birra. Interrando dei vasetti di conserve, lasciando fuori il buco e riempiti con della birra, i parassiti saranno attratti così tanto da annegarci dentro.

Tegami come nuovi: la nostra padella di rame tornerà lucida con un goccio di birra grazie alla sua acidità e all’alcool. Versiamola dove è la macchia e, dopo qualche istante, ripulire il tutto con un asciugamano.

Pediluvio alcolico: è rilassante bere una birra ma farci un pediluvio lo è allo stesso modo. Riempire un recipiente con almeno un paio di birre e, inserendoci i piedi, avremo un aiuto per la circolazione degli arti inferiori.

Bussola: questa non si era mai sentita ma è possibile con pochi attrezzi. Versare un po’ di birra in una scodella, strofinare un ago su un panno in seta sempre verso la stessa direzione. La punta dell’ago, una volta posato nel liquido, punterà verso il nord.

Oltre ciò, la birra può essere usata anche per il benessere dei nostri capelli per togliere quell’effetto crespo dovuto all’umidità soprattutto in questa stagione.