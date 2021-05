Il sale di Epsom è conosciuto come sale inglese o sale amaro. Questo minerale con una formula chimica molto particolare (magnesio solfato eptaidrato) si trova solo nella città inglese di Epsom e viene estratto solo in questa località. Ma cosa ha di così particolare questo sale?

Davvero sorprendente come alcuni usino il sale di Epsom per liberarsi di questi piccoli disturbi di salute fra cui la ritenzione idrica.

Un bagno rilassante con i sali di Epsom

Stare tranquillamente in ammollo nella vasca da bagno con acqua tiepida (37°-38°) e 215 grammi di sali di Epsom avrà degli effetti incredibili!

Si consiglia di stare in ammollo almeno per venti minuti per due volte a settimana. Così facendo andremo a riequilibrare i livelli di magnesio del corpo, a produrre un effetto barriera sulla pelle e ad asciugare i liquidi in eccesso.

I sali di Epsom, infatti, sono una fonte ricchissima di magnesio. E grazie al bagno caldo il nostro corpo, per osmosi inversa, cede tossine ed impurità e acquisisce magnesio.

Un bagno nei sali di Epsom è consigliato anche dopo una sessione di allenamento sportivo. Il sale inglese aiuta a distendere le tensioni muscolari e ad alleviare i dolori articolari.

Si raccomanda di non sciacquarsi dopo il bagno. E ciò in quanto l’azione prolungata del sale continuerà a contrastare i liquidi in eccesso.

Maschera per la pelle grassa degli uomini

Molti uomini detestano avere la pelle grassa e soprattutto pori dilatati e una grana grossolana.

Non c’è da preoccuparsi perché il sale di Epson non solo esfolia, liberando la pelle delle impurità ma ne affina anche la grana. Liberando il sebo in eccesso, i pori si richiudono rendendo la pelle più fine e luminosa!

Procediamo mettendo un cucchiaino da caffè di sali di Epsom in mezza tazzina di yogurt magro e un cucchiaio di cognac. Mescoliamo e applichiamo sul viso. Quindi lasciamo agire per qualche minuto e sciacquiamo.

Rimuovere schegge o spine

Prepariamo un catino o un contenitore con acqua e sali di Epsom. Dopodiché lasciamo in ammollo per dieci minuti.

In un batter d’occhio riusciremo a togliere le schegge e le spine.

Dove si trovano e si comprano i sali di Epsom?

I sali di Epsom sono facilmente reperibili in qualsiasi erboristeria o farmacia. Ma non solo. Anche nei negozi biologici oppure online.

