Con l’arrivo dell’Epifania ci siamo ufficialmente lasciati alle spalle tutti i preparativi, gli addobbi, le cene ed i pranzi che caratterizzano le feste natalizie.

Ora è tempo di tornare alla normalità, non solo per quanto riguarda il lavoro o gli studi, ma anche in cucina. Infatti, dopo le interminabili abbuffate di Natale e Capodanno, c’è bisogno di rimettersi in linea mangiando alimenti decisamente più salutari.

Ciò non vuol dire però privarsi di qualsiasi sfizio. Ogni tanto è anche importante concedersi qualche coccola, come ad esempio quest’eccezionale torta di cui stiamo per svelare la ricetta.

Sarà davvero soffice e deliziosa questa torta alla ricotta senza uova né burro che si prepara in appena 10 minuti

Per realizzare la nostra torta alla ricotta avremo bisogno di questi pochi e semplici ingredienti:

450 grammi di ricotta;

125 grammi di zucchero;

1 bustina di lievito istantaneo per dolci;

65 millilitri di latte;

180 grammi di farina 00;

50 grammi di gocce di cioccolato fondente.

Procedimento

Partiamo innanzitutto col versare e mescolare in una ciotola i primi 3 ingredienti, ossia la farina, lo zucchero ed il lievito. Per quanto riguarda lo zucchero, abbiamo già visto che si può facilmente sostituire con questo dolcificante naturale povero di calorie. Una volta mescolati, aggiungiamo anche le gocce di cioccolato fondente, o in alternativa possiamo inserire anche pezzi di cioccolato.

A questo punto, in un’altra ciotola facciamo ammorbidire la ricotta utilizzando una frusta ed accorpiamoci anche il latte. Quando saranno ben amalgamati, trasferiamo il tutto all’interno del recipiente contenente la farina, lo zucchero ed il lievito istantaneo.

Ora non dovremo fare altro che mescolare il tutto, fino ad ottenere un composto listo ed omogeno, con l’aiuto di un lecca padelle.

Fatto ciò, infariniamo leggermente la base ed i bordi di un una teglia e versiamoci al suo interno tutto il composto. Livelliamo la superficie ed inforniamo a 180 gradi per 35-40 minuti circa, finché non risulterà dorata. Sarà davvero soffice e deliziosa questa torta alla ricotta senza uova né burro che si prepara in appena 10 minuti. Al termine della cottura, lasciamo raffreddare per una decina di minuti spolverando dello zucchero a velo prima di servire.

Approfondimento

