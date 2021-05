Il tempo avanza inesorabilmente e con esso appaiono sempre più evidenti i primi segni dell’avanzare degli anni.

Ed ecco che spuntano le prime rughe più o meno marcate, tra di esse quelle del contorno labbra sono sicuramente le più fastidiose in assoluto.

Definite spesso come rughe a codice a barre per la loro disposizione a fila e lineare, spesso sono fonte di imbarazzo.

Anche se bisogna imparare a vivere ed accettare la presenza delle rughe e con esse la nostra età, non sono inestetismi privi di rimedio. Esistono infatti piccoli accorgimenti per prevenirle e curarle in modo del tutto naturale ed economico.

Innanzitutto un’alimentazione sana ed equilibrata che privilegia acqua, Omega-3, frutta e verdura aiuta a mantenere la pelle più luminosa, giovane e bella.

Un corretto stile di vita bandendo innanzitutto fumo, alcool ed esposizioni prolungate al sole, anche se indirettamente, contribuirà a rallentare l’invecchiamento della pelle.

Davvero sbalorditivo, per rendere più giovane il contorno labbra basta una semplice banana e non solo dai risultati subito evidenti

Una grande alleata per attenuare le rughe del contorno labbra è sicuramente la polpa di banana.

È un alimento che nutre la pelle in profondità, facile da applicare e rallenta in modo evidente l’invecchiamento precoce dei tessuti.

Basta versare dei pezzetti di banana molto matura in una ciotola aggiungendo il succo di mezzo limone, amalgamare bene ed applicare nella zona naso bocca, lasciando agire per 15/20 minuti.

Sciacquare con acqua tiepida.

Oltre alla banana anche l’olio d’oliva, l’olio di mandorle e l’olio di ricino sono dei validi rimedi contro la formazione di rughe.

Applicati costantemente con piccoli massaggi circolari mattina e sera, aiutano a mantenere la pelle più idratata, morbida ed elastica.

Così come lo yogurt, che con la presenza dell’acido lattico contribuisce a idratare e rassodare la pelle.

Da applicare più volte durante la settimana con l’aggiunta di qualche goccia di limone, spalmare sulla parta da trattare lasciandolo agire 10 minuti.

anche i massaggi al viso sono un ottimo rimedio. Stimolano la circolazione, idratano e tonificano la pelle.

Insomma prevenire e rallentare i segni del tempo è possibile, basta semplicemente creare una propria beauty routine con questi validi, semplici ed economici rimedi del tutto naturali.