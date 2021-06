L’estate, col caldo e l’umidità è decisamente la stagione che sfibra di più i nostri capelli. Esponendoli all’indebolimento e alla caduta. Mettiamoci anche il cloro delle piscine e il sudore stesso che li attaccano, e il disastro è combinato. È pur vero che possiamo oggi acquistare qualsiasi tipo di prodotto, ma a che prezzo? La cosmetica per capelli è proprio uno di quei settori in cui si specula maggiormente. Shampoo e lozioni a peso d’oro. Ma davvero pochi sanno che il metodo migliore e più economico per proteggere i capelli abbonda nelle nostre cucine e lo ignoriamo. È l’aglio. Vediamone il perché con la nostra Redazione.

Un principio semplicissimo

Davvero pochi sanno che il metodo migliore e più economico per proteggere i capelli abbonda nelle nostre cucine, per un motivo semplicissimo.

L’aglio è particolarmente ricco di due sostanze di cui i nostri capelli hanno assoluto bisogno: zolfo e selenio. Non per niente, facciamoci caso, li troviamo in tutti gli shampoo antiforfora. Guarda caso. Attenzione, però a una precisazione molto importante. Proteggere i capelli non significa rigenerarli. Questo vale per quei ciarlatani che vogliono venderci prodotti che ci promettono una ricrescita con la chioma alla Tarzan. Il nostro aglio, invece, grazie ai suoi contenuti, fornisce un aiuto alla salute del capello. Ovviamente un capello in salute cade meno e cresce più forte.

Mangiarlo ma anche usarlo in versione lozione

Per favorire la longevità e la salute dei nostri capelli, quindi è importante assumere aglio. Sia come alimento, che come trattamento a mezzo lozione. Oltre a selenio e zolfo, l’aglio, infatti, è ricco di manganese e vitamine. Sappiamo benissimo che l’aglio è anche un ottimo antimicrobico naturale. Riesce cioè a contrastare ed eliminare germi e batteri. Cosa che fa anche col nostro cuoio capelluto. Per preparare la nostra lozione serviranno proprio l’aglio e un olio per capelli. Al cocco o anche semplicemente d’oliva.

Per concentrare la nostra missione, va bene anche l’aglio in polvere, che andremo a scaldare per qualche minuto in padella assieme all’olio. Facendo attenzione a non bruciarlo. Quando sarà freddo, useremo la soluzione sui capelli, massaggiandoli. Copriamo quindi con un asciugamano e lasciamo agire per una decina di minuti. Al termine dei quali, procediamo con il classico shampoo.

