Quella delle polpette al sugo è una delle ricette più popolari della nostra cucina tradizionale. Si tratta di un piatto antico, semplice e veloce da preparare, che, se effettuato nella maniera giusta, è anche molto leggero.

Infatti, con i procedimenti che vedremo tra poco, saremo in grado di realizzare delle polpette leggerissime, senza utilizzare olio o altri grassi.

Infatti, saranno davvero morbide e leggere queste polpette al sugo della nonna, da fare in umido senza olio o grassi aggiunti

Per realizzare queste deliziose polpette di carne, avremo bisogno di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

500 grammi di carne macinata;

2 uova;

180 grammi di mollica di pancarrè;

8 pomodorini;

50 grammi di passata di pomodoro;

una patata;

prezzemolo;

formaggio grattugiato;

1 cipolla di Tropea;

2 carote;

una costa di sedano.

Procedimento

Innanzitutto, dopo aver lavato e sbucciato la patata, grattugiamola molto finemente all’interno di una ciotolina.

Ora, in un contenitore più capiente, aggiungiamo la carne, le uova intere, il sale, il pepe, il prezzemolo tritato e il formaggio grattugiato.

A questi ingredienti aggiungiamo, quindi, la mollica di pancarrè ridotta a piccoli pezzi e la patata grattugiata. Mescoliamo il tutto, utilizzando le mani per essere sicuri di amalgamare bene gli ingredienti.

Per quanto riguarda la carne, possiamo utilizzare quella di bovino, di suino o un macinato misto fra le due.

In altri articoli, comunque, abbiamo visto altri tipi di carne più magra, come quella di struzzo, ad esempio, che è anche povera di colesterolo.

Ma tornando alla ricetta, ora è il momento di realizzare il nostro sughetto. Quindi, tritiamo finemente la cipolla di Tropea, le carote ed il sedano ed aggiungiamole in una padella. Fatto ciò, inseriamo anche i pomodorini tagliati a metà con la passata di pomodoro ed accendiamo il fuoco. Condiamo con sale e pepe e ricopriamo il tutto con dell’acqua, lasciando cuocere per una decina di minuti. Nel frattempo, quindi, andiamo a preparare le nostre polpette di carne.

Preleviamo quindi dall’impasto dei pezzi e modelliamoli fino a formare delle palline ed aggiungiamole al sughetto in cottura. Fatto ciò, copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per altri 20 minuti, girandole ogni tanto. Saranno davvero morbide e leggere queste polpette al sugo della nonna, da fare in umido senza olio o grassi aggiunti.

Quando il sughetto si sarà ridotto, possiamo servire le nostre polpette, accompagnandole con del pane arrostito o dei crostini.