Finalmente è domenica, giorno di riposo, di pranzi abbondanti e del calore familiare.

Momento sacro e lontano da ogni attività lavorativa, lo si dedica al relax e soprattutto al buon cibo. Non è domenica se non si pranza in modo abbondante e quindi via con mille idee dall’antipasto al dolce. Il primo piatto è probabilmente il più importante, ma anche il secondo non è certo da meno.

C’è chi preferisce non esagerare e quindi opta per l’uno o per l’altro, ma c’è anche chi prepara il pasto completo con almeno tre portate. In un precedente articolo abbiamo dato un suggerimento su cosa cucinare al posto delle solite lasagne, una torta di riso al forno, filante e deliziosa.

Stavolta, invece, la nostra attenzione non va al classico primo piatto di cui tanto si parla, ma all’antipasto, spesso erroneamente sottovalutato.

Non i soliti salumi e formaggi da mettere a tavola con un po’ di pane vicino, bensì un manicaretto delizioso e veramente semplicissimo.

Si tratta dei bocconcini di speck, pronti in 10 minuti e un po’ come le patatine, uno tira l’altro. Vediamo di cosa avremo bisogno e come prepararli in pochissimo tempo.

Davvero irresistibili questi bocconcini con speck e un formaggio filante per l’antipasto della domenica o un aperitivo veloce

Innanzitutto, ci serviranno:

1 etto e ½ di speck;

300 grammi di bocconcini di scamorza o di mozzarella (potremmo anche alternarli);

qualche foglia di rucola;

stuzzicadenti.

Procedimento

Prendiamo le fette di speck e stendiamole su una superficie piana. Copriamole con una o due foglie di rucola e aggiungiamo il nostro bocconcino al centro.

La scamorza sarebbe ideale perché si scioglie più difficilmente rispetto alla mozzarella. Tuttavia, possiamo alternarle come abbiamo già accennato o scegliere in base ai nostri gusti.

A questo punto, arrotoliamo lo speck e chiudiamo l’involtino con uno stuzzicadenti.

Intanto, lasciamo scaldare per qualche minuto una padella o, meglio ancora, una griglia e non appena sarà abbastanza calda, mettiamo i bocconcini. Giriamoli su più lati per 5-6 minuti in totale e serviamo i nostri ospiti.

Il gusto deciso dello speck si attenua con la morbidezza del formaggio, che diventa filante una volta riscaldato sulla griglia.

Sono davvero irresistibili questi bocconcini morbidissimi, perfetti anche per un aperitivo dell’ultimo minuto.

Non serve essere grandi chef o avere chissà quanti e quali ingredienti per realizzare un piatto gustoso e creativo, basta solo un po’ di fantasia.

Approfondimento

Sembrano i classici involtini, ma questi fagottini al salmone sono l’antipasto che tutti adoreranno