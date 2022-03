Il tiramisù, come ben sappiamo, è uno dei dessert italiani più buoni e famosi al Mondo, ma ha un solo difetto: è molto calorico. Per ovviare a questo problema, si possono preparare tantissime varianti e tentare, in qualche modo, di preservarne il gusto, restando comunque leggeri. Su ProiezionidiBorsa abbiamo già visto come realizzare un tiramisù light, ma oggi vorremmo stupire i nostri Lettori con un’altra ricetta leggermente diversa.

Infatti, in questo articolo, sveleremo tutti i passaggi per preparare uno spettacolare dolce con le fette biscottate, da creare al volo a colazione.

Per realizzare questa variante light del tiramisù ci serviranno soltanto:

4 fette biscottate integrali;

un vasetto di yogurt greco aromatizzato;

2 tazzine di caffè;

150 g di frutti di bosco (more, mirtilli, lamponi);

60 g di zucchero semolato;

40 ml di acqua;

anacardi.

Come possiamo notare, gli ingredienti sono veramente pochi ed assemblarlo sarà altrettanto semplice. Vediamo ora tutti i passaggi.

Davvero irresistibile questo tiramisù, leggero e con pochissime calorie, da fare in meno di 5 minuti

Per prima cosa, prepariamo la nostra confettura di frutti di bosco che, in mancanza di tempo, possiamo benissimo sostituire con una marmellata. Laviamo accuratamente i frutti di bosco e, una volta asciugati, versiamoli all’interno di un pentolino.

Dopo di che, aggiungiamo lo zucchero e l’acqua, accendiamo la fiamma ed iniziamo a cuocere, mescolando continuamente. Una volta pronta la confettura, versiamola all’interno di una ciotolina e lasciamola raffreddare bene.

Nel frattempo, prepariamo il caffè nella nostra moka e, una volta pronto, versiamolo all’interno di una ciotola. A questo punto, prendiamo le nostre fette biscottate ed immergiamole all’interno del caffè. Questo procedimento dovrà essere davvero rapido, in maniera tale che le fette biscottate non si sfaldino al suo interno. Ora possiamo finalmente comporre il nostro tiramisù light. Su un piattino, adagiamo la prima fetta biscottata e ricopriamola con lo yogurt greco e la confettura. Ricopriamo con un’altra fetta biscottata e stratifichiamo nuovamente mantenendo lo stesso ordine di ingredienti.

Una volta giunti in cima, sbricioliamo degli anacardi ed aggiungiamoli come topping finale. Sarà davvero irresistibile questo tiramisù light, che possiamo mangiare a colazione per iniziare la giornata con la giusta carica di energia.

