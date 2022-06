Temperature torride e solleone sono il mix perfetto per consumare alimenti freschi a base di verdure e piatti freddi, come le gustose insalate di riso. Durante questo periodo concedersi una pausa o un dopo pasto light e freddo è quello che ci vuole per recuperare le forze e regalare al palato attimi di pura felicità.

Per farlo possiamo sbizzarrirci nella preparazione di deliziosi frullati con frutta e cubetti di ghiaccio, che con l’aggiunta di un po’ di latte vegetale si trasformano velocemente in prelibati frappé. Possiamo anche decidere più semplicemente di consumare della frutta congelata e intinta per una parte in del cioccolato fondente.

Davvero irresistibile questo godurioso dolce light senza cottura, ideale per una merenda veloce e fredda pronta in 10 minuti

La ricetta che invece vogliamo proporre oggi è davvero di facile realizzazione e necessita di soli 10 minuti e 4 ingredienti. Stiamo parlando del più venduto Bounty in versione fredda ed home made. Una preparazione perfetta anche per i vegetariani e i vegani in quanto non prevede l’uso di ingredienti di origine animale.

Bounty croccanti

Ingredienti per 8 pezzi:

100 g di cocco rapè;

120 ml di latte di cocco;

40 g di zucchero;

200 g di cioccolato.

Procedimento

In un recipiente miscelare il cocco rapè, il latte di cocco e lo zucchero. Con l’aiuto delle mani creare delle piccole barrette di 6 cm di lunghezza. Intanto ricoprire una placca da forno di carta oleata e posizionarvi sopra le barrette. Riporre in congelatore per 30 minuti.

In un pentolino a bagnomaria fondere il cioccolato. Estrarre le barrette dal congelatore e con l’aiuto di una forchetta intingerle all’interno del pentolino. Riporre le barrette nuovamente sulla placca e lasciare indurire il cioccolato affinché diventi croccante. Con i denti della forchetta creare sulla superficie di ogni barretta delle irregolarità. Conservare in frigorifero finché il cioccolato sarà perfettamente duro.

Riporre le barrette in frigorifero per non oltre 3 giorni, chiuse in un contenitore ermetico.

Ebbene, sarà davvero irresistibile questo godurioso dolce light senza cottura perfetto per un veloce momento di piacere.

Dolci alternative

Un altro spuntino o dopo pranzo veloce e light sarebbero i mirtilli ricoperti di yogurt. Una prelibatezza che soddisferà la voglia di dolce senza eccedere nelle calorie. Basterà immergere dei mirtilli freschi in dello yogurt classico o greco a seconda dei gusti. Posizionare i mirtilli inzuppati in un contenitore rivestito con della carta oleata e congelare. Tenere in congelatore per tutto il tempo della conservazione e tirar fuori solo in occasione della consumazione.

