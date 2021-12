Chi possiede animali domestici preferisce portarli con sé quando esce per fare la spesa o una semplice passeggiata. Accade sempre più spesso di vedere in giro persone che portano a spasso il proprio cane. Ma è molto raro incontrare qualcuno che si trascina dietro il gatto se deve entrare in un supermercato o per andare a camminare nel parco.

In linea di massima chi sceglie di accudire un gatto sa che potrà godere della sua compagnia fra le mura domestiche. E chi ne possiede uno forse sa già quanto si spende per un gatto fra croccantini e sabbia oltre ai costi del veterinario. Ma gli amanti degli animali solitamente non badano a spese pur di garantire loro benessere e lunga vita. E in alcune circostanze è addirittura possibile godere di agevolazioni fiscali. Spesso infatti la presenza di un quadrupede risulta utile a garantire un migliore qualità della vita. E i nostri esperti hanno fornito informazioni utili su come ottenere la detrazione di 1.000 euro per il mantenimento del cane.

A proposito di somme da sborsare è davvero incredibile quanto costa questo raffinatissimo gatto da portare al guinzaglio che ama l’acqua e la compagnia. E piuttosto che accogliere in casa il randagio che ha rapito il nostro cuore col suo sguardo tenero si potrebbe pensare ad un acquisto molto particolare. Del resto si incontra raramente qualcuno che dica di pentirsi di spendere soldi per il proprio cucciolo. In più si resta spesso sbalorditi da alcuni comportamenti animali soprattutto quando rivelano abilità fuori dal comune.

Probabilmente molti non conoscono appieno le strabilianti capacità olfattive di alcuni esseri animali. E forse non sanno neanche quali sono le malattie che un cane riesce a sentire quando annusa il corpo del padrone. Di sicuro si creano legami e relazioni molto particolari che spingono ad affezionarsi sempre più ai quadrupedi da compagnia. Fra i felini più sofisticati e maestosi il gatto del Maine Coon si impone all’attenzione per una serie di specifiche caratteristiche e abitudini. Ha un pelo semi lungo che al tatto risulta simile alla seta e una coda molto folta e lunga. Solitamente vive più di 13 anni e potrebbe anche arrivare a 20 con un’alimentazione corretta e cure costanti. Attualmente il costo di questo elegante micio parte da un minimo di 700/800 euro per gli esemplari da compagnia.

Ma il prezzo potrebbe lievitare fino ad oltre 1.500 euro se si sceglie di acquistare un gatto Maine con finalità di riproduzione o di esposizione. Altrettanto costoso risulta sfamare correttamente questo grande gatto che necessita di cibo umido 2/3 volte al giorno e croccantini di qualità. Il suo peso infatti si attesta attorno agli 8 chili per i maschi adulti e fra i 5 e i 7 per gli esemplari femmina.