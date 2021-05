Quante volte ci hanno detto di bere bevande calde quando si è influenzati o si sta poco bene. In particolare, bere del latte caldo può effettivamente avere degli effetti benefici per la nostra salute, sia per combattere l’influenza che per il mal di gola.

Non solo perché con il calore può lenire il dolore, ma anche per un’altra ragione. Ovvero perché possiede delle proprietà specifiche che se unite a quelle del peperoncino potranno prevenire e curare i malanni di stagione.

Infatti, davvero in pochi si immaginano che questi due ingredienti naturali possono essere un meraviglioso rimedio contro l’influenza e le faringiti.

Le speciali proprietà del latte e del peperoncino

Fin dai tempi più antichi l’uso del peperoncino scongiurava il rischio di infezioni di vario tipo, fra cui quelle alimentari. Grazie al suo principio attivo la capsaicina, questa spezia è un ottimo rimedio contro l’influenza perché contrasta i virus e i batteri tipici delle stagioni invernali.

Se associato al latte i suoi effetti si moltiplicano positivamente. Secondo gli esperti, infatti, il latte, molto più dello yogurt, possiede una flora batterica che rafforza il nostro “Ministero della difesa”. Stiamo parlando della nostra microflora intestinale.

Ogni virus che entra nel nostro corpo dovrà infatti scontrarsi contro questa microflora batterica prima di diffondersi. Quindi, essa è un prezioso esercito che ci protegge dagli attacchi dei virus.

In sostanza, se si beve il latte fresco o si mangia lo yogurt aumentano le nostre difese in termini di microflora batterica. Dall’altro lato, gli esperti suggeriscono che il latte può essere anche un eccellente rimedio per curare l’influenza.

Ecco come il latte ed il peperoncino possono essere un rimedio per l’influenza e la faringite

Se lo si fa bollire insieme al peperoncino, il principio attivo di quest’ultimo (ricordiamo la capsaicina), si libera nel latte dando vita ad un fantastico antivirale.

Poiché, inoltre, la maggior parte delle faringiti sono di origine virale, l’uso degli antibiotici, in questi casi, è inutile e nocivo a differenza degli antivirali. Quindi eccone uno assolutamente naturale e non dannoso.