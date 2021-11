Incredibilmente sane e ideali per moltissimi piatti, le mele sono tra i frutti della salute ai quali è impossibile rinunciare. D’altronde, il detto “una mela al giorno toglie il medico di torno” non è mica stato formulato a caso.

Pensiamo alle loro numerose proprietà nutritive e a quante pietanze prelibate possiamo realizzare utilizzandole. Basta la ricetta di questa crostata cremosissima, poi, per fare la felicità anche dei più piccoli.

In ogni caso, di dolci con le mele simili a torte ne abbiamo visti a ripetizione. Per questo motivo, oggi vogliamo illustrare una ricetta poco conosciuta ma davvero deliziosa.

Ci riferiamo a qualcosa di alternativo al classico strudel o al dolce della tradizione rivisitato più volte. Vediamo subito tutti i passi per la preparazione.

Come realizzare questo dolce da favola

Dato che in precedenza avevamo mostrato come cucinare una torta veloce e morbidissima di alta pasticceria, ora sveleremo come realizzare dei gustosissimi muffin. Davvero in pochi cucinano questi dolci alle mele ma sono un concentrato di fibre e perfetti quando le idee scarseggiano.

Ecco gli ingredienti necessari per 12 dolcetti:

250 gr di farina 00;

50 gr di farina di mais;

180 ml di latte scremato;

50 gr di zucchero di canna;

un cucchiaino di lievito in polvere per dolci;

2 albumi;

1 mela;

90 gr di chicchi di mais.

Impostiamo il forno a 220 gradi, quindi posizioniamo gli stampi per i muffin su una teglia rivestita. Mentre aspettiamo che il forno vada in temperatura, prepariamo l’impasto.

Versiamo farine, zucchero, lievito e un pizzico di sale in una ciotola. Con l’aiuto di un cucchiaio, iniziamo ad amalgamare tutto alla perfezione. Il composto dovrà diventare bello omogeneo e senza traccia di grumi.

In una terrina a parte, mischiamo il latte con gli albumi, quindi aggiungiamo la mela sbucciata a pezzi e il mais. Mettiamo tutto in un mixer e frulliamo, poi adagiamo il composto appena ottenuto a quello con la farina.

Mescoliamo con calma il tutto, fino a ottenere un impasto finale dall’aspetto grumoso. Ora possiamo versarlo nelle coppette rivestite e infornare per 30 minuti.

I valori nutrizionali di un frutto incredibile

Difficile elencare tutti i motivi per cui dovremmo mangiare una mela. Per cominciare, grazie al basso contenuto di grassi e calorie è il frutto che può aiutarci in caso di dieta.

Le sue fibre e i fitonutrienti contrastano il colesterolo cattivo e gli zuccheri in eccesso. Per finire, la scienza le consiglia anche in caso di stitichezza, in quanto sono utili per favorire il transito intestinale. Insomma, un frutto davvero completo che non possiamo lasciarci sfuggire.