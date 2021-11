“Mens sana in corpore sano” e se lo diceva chi ha conquistato mezzo Mondo lasciandoci una delle culture più raffinate, potremmo davvero essere d’accordo. Abbiamo visto in un recente articolo che il primato della longevità sulla terra spetta all’isola di Okinawa. Nel record di longevità femminile di quest’isola ci sarebbero almeno 5 alimenti alleati del cuore e del cervello. A testimoniare l’importanza di una dieta equilibrata non solo per il fisico, ma anche per la mente. Davvero genuina questa dieta mediterranea che aiuterebbe a proteggere il nostro cervello mantenendolo attivo e giovanile. Vediamola assieme ai nostri Esperti della Redazione.

Combattere lo stress ossidativo con questi cibi

Sappiamo che il nostro cervello, soprattutto dopo una certa età, può essere colpito dal cosiddetto stress ossidativo. “Colpa” dei radicali liberi, quelle sostanze che aggrediscono le nostre capacità cerebrali, rallentando anche la circolazione sanguigna. Secondo la scienza esisterebbero però dei cibi dotati di sostanze antiossidanti, in grado di aiutare a contrastare l’invecchiamento. Queste sostanze che si chiamano antociani e tannini, sono contenute ad esempio nei frutti di bosco. Non è un mistero che i nutrienti delle bacche costituiscano un alleato anche nel miglioramento della memoria e dell’apprendimento. Così, come riportato dallo studio allegato.

Olio extravergine e noci conterrebbero la vitamina E. Ossia quella che la scienza considererebbe come una delle migliori alleate dell’attività cerebrale. Molti studi hanno infatti rilevato che malattie degenerative come l’Alzheimer potrebbero legarsi alla carenza di questa vitamina. Meno conosciuta delle più famose colleghe B e C, giusto per fare due esempi, la vitamina E è preziosissima per la nostra salute. Oltre a salvaguardare la salute del cervello, sarebbe anche un ottimo alleato del cuore.

Possiamo trovarla soprattutto negli oli, nei cereali integrali, nella frutta secca, nelle spezie e nelle olive. Per oli, intendiamo quello di oliva, quello di girasole, quello di mais e quello di nocciola.

Cosa potrebbe comportare la carenza di vitamina E

Vista l’importanza di questa vitamina, seguendo la nostra dieta mediterranea, difficilmente ne saremo privati. Secondo le tabelle alimentari ogni adulto dovrebbe consumare quotidianamente circa 10/15 milligrammi di vitamina E. Una quantità facilmente raggiungibile anche con una dieta quotidiana regolare. Attenzione, però che, come ricordano i medici, un’eventuale mancanza di vitamina E potrebbe portare anche a disturbi del sistema nervoso, della vista e della concentrazione.

