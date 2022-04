Davvero d’ispirazione questo modo di cucinare il pesce come secondo sfizioso per tutta la famiglia

Il pesce è un secondo pregiato da portare in tavola, tanto leggero quanto nutriente e salutare. La preparazione dei piatti di pesce richiede, però, molta attenzione. Bisogna infatti pulire bene le carni dalla pelle, sviscerarle e rimuovere con cura le lische. A volte la difficoltà può risiedere anche nel servire il piatto con il condimento giusto oppure nel non trovare un’idea diversa dal solito per portarlo in tavola. Se seduti tra noi abbiamo poi dei bambini, far loro assaggiare il pesce potrebbe essere un’impresa. In questo caso sarebbe utile una maniera sfiziosa di servire la portata, che renda il pesce un piatto a cui non poter dire di no. Davvero d’ispirazione questo modo di cucinare il pesce che stiamo per illustrarvi, sia per la specie ittica che per la cottura.

Stiamo parlando della carpa fritta, un pesce non comune sulla nostra tavola, come il tonno o il salmone, ma ricco di bontà e leggero da digerire. Il segreto del suo gusto irresistibile è dato dall’impanatura croccante dovuta all’utilizzo della farina di riso, che lascia la frittura asciutta.

Per preparare la carpa fritta possiamo seguire questa lista di ingredienti:

1 carpa da 1 kg;

500 g di farina di riso;

500 g di farina di grano;

1 rametto di rosmarino;

sale fine q.b;

pepe rosa tritato q.b;

olio di semi di arachidi q.b.

Prendiamo la carpa e tagliamo la sua testa e le pinne con un coltello ben grande e affilato. Sventriamo il pesce con le forbici e desquamiamolo aiutandoci con un pela patate. Eliminiamo la spina dorsale, suddividiamo la carne in tranci e teniamo da parte.

In una ciotola mescoliamo le due farine e aggiungiamo un rametto di rosmarino, una manciata di pepe rosa tritato e un pizzico di sale.

Torniamo ai tranci di pesce e passiamo ciascuno nell’impanatura realizzata. Scaldiamo una padella con l’olio di semi di arachidi e friggiamo i tranci. Doriamo entrambi i lati e adagiamo ogni pezzo di carpa fritta su un piatto fondo ricoperto di carta assorbente. In questo modo, l’eccesso di olio verrà assorbito nell’immediato.

Possiamo servire la carpa fritta su un letto di insalata verde o accompagnata a delle patatine. Possiamo anche irrorarla in finale con una spruzzata di succo di limone.

