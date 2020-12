Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un nuovo servizio per consultare i dati catastali, le caratteristiche dell’immobile e i prezzi delle compravendite. Il servizio è attivo dal 7 dicembre e ha riscosso molto interesse da parte degli operatori immobiliari per indagini legate all’attività lavorativa. Il nuovo servizio permette di visualizzare, conservando la privacy dei compratori e venditori, le variazioni del mercato immobiliare in base al territorio ricercato.

Le ricerche del mercato immobiliare con un semplice click

Dati catastali immobili e mappe online, il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate consente di svolgere un’analisi dettagliata territorio per territorio.

Il servizio è disponile sul portale dell’AdE e si può accedere attraverso le credenziali dei servizi telematici (Fisconline e Entratel).

Come si legge nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 7 dicembre 2020, il servizio è stato realizzato per dare maggiore visibilità e trasparenza al mercato immobiliare. Questo servizio non intacca la privacy dei soggetti coinvolti nelle compravendite, infatti, i dati sono visionabili in forma anonimato.

Dati catastali immobili e mappe online, il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate

Si accede al servizio dedicato “consultazione valori immobiliari dichiarati” e permette agli utenti di consultare una mappa quando si raggiungono cinque punti di interesse delle unità immobiliari. Inoltre, sempre per garantire la privacy, la consultazione oltre ad essere anonima, può essere effettuata solo se nel periodo interessato, siano avvenute almeno cinque atti di transazione.

Accedendo al servizio è possibile consultare gli importi dichiarati negli atti di compravendita dal primo gennaio 2019.

Il servizio è molto semplice e permette di visionare per ogni atto le seguenti indicazioni:

a) il mese e l’anno della stipula;

b) la tipologia (produttivo, residenziale, commerciale e così via);

c) il numero degli immobili soggetti al transito;

d) il corrispettivo dichiarato;

e) il comune;

f) la zona di ubicazione degli immobili (OMI);

g) la consistenza catastale espressa in metri quadrati o cubi e il numero dei vani;

h) la categoria catastale.

Il servizio è disponibile per tutte le unità immobiliare situate nel territorio nazionale, ad eccezione delle province autonome di Bolzano (116 comuni), di Trento (176 comuni) e dei Comuni della Lombardia (2 comuni), del Veneto (4 comuni) e, infine, del Comune Friuli Venezia Giulia (43 comuni).