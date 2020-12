Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dall’analisi dei grafici è abbastanza chiaro che Datalogic potrebbe raddoppiare il suo valore nel lungo periodo, ma al momento è meglio attendere. Le quotazioni, infatti, sono su livelli che potrebbero far scattare da un momento all’altro un ritracciamento di circa il 10%.

Secondo gli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%. Va detto, però, che l’analisi basata sui multipli di mercato non conferma la sottovalutazione del titolo. Infatti, con un rapporto P/E atteso a 86,08 e 22,52 rispettivamente per l’esercizio in corso e per i prossimi esercizi, la società opera con elevati multipli degli utili.

Datalogic potrebbe raddoppiare il suo valore nel lungo periodo, ma al momento è meglio attendere: queste sono le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta del 11 dicembre a 13,74 euro in rialzo dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico settimanale, le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 13,97 euro e ciò ha provocato un ritracciamento che, almeno per il momento, si è fermato sul supporto in area 13,6 euro. Una chiusura settimanale sotto questo livello aprirebbe le porte a una discesa almeno fino in area 11,75 euro. Sul mensile, invece, la tendenza rimane saldamente rialzista e potenzialmente potrebbe portare Datalogic a raddoppiare le sue quotazioni nei prossimi mesi. Tuttavia, al momento le quotazioni sono a contatto con la forte resistenza in area 14,86 euro (I obiettivo di prezzo).

Visto anche quanto sta accadendo sul settimanale, lo scenario più probabile è il seguente. Nelle prossime settimane le quotazioni scendono fino in area 11,75/12,38 euro prima di ripartire al rialzo.

Per cui per chi volesse entrare sul titolo è consigliato il raggiungimento dei livelli indicati prima di investire al rialzo. Chiaramente la rottura di questa forte area di supporto farebbe precipitare Datalogic verso area 8,8 euro.

