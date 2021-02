Si desidera una chioma voluminosa ma non si come fare? Dare volume ai capelli fini con questi semplici metodi è un gioco da ragazzi. A volte la genetica va contro il desiderio di molti. C’è chi ama i capelli ricci e nasce con i capelli lisci, c’è chi li vuole biondi ma nasce con i capelli castani, oppure chi vuole i capelli spessi e invece nasce con i capelli fini. Per tutto, o quasi, oggi esiste una soluzione. Il colore dei capelli si può cambiare, si può fare la permanente liscia o riccia e si possono anche avere i capelli voluminosi.

Dare volume ai capelli fini con questi semplici metodi

Se per alcuni metodi si lavora sulla struttura del capello come ad esempio la permanente, oppure la decolorazione. Per altri i metodi possono essere naturali, o magari quasi del tutto. Come ad esempio per avere i capelli voluminosi.

Non lavarli costantemente

Per evitare il capello pesante e fine infatti si consiglia di non lavarlo costantemente. In questo modo non lo si appesantisce. Quando si lavano non bisogna usare prodotti troppo idratanti perché anche qui il capello diventa molto pesante. Ma si consigliano invece prodotti specifici per avere capelli voluminosi.

L’asciugatura è importante

Una volta che si termina la doccia evitare di asciugare i capelli con la spazzola. Sarebbe infatti meglio lasciarli asciugare al naturale, quindi evitando fonti di calore. D’inverno questa pratica potrebbe non essere proprio geniale, quindi si consiglia di asciugare i capelli a testa in giù.

Gli spray voluminosi

In commercio esistono moltissimi prodotti che si possono applicare sui capelli che li renderanno pieni di volume per poter dire addio ai capelli piatti.

Il taglio di capelli

Un ruolo importante è giocato anche dal taglio di capelli. Infatti si possono fare delle bellissime scalature oppure il taglio long bob super di tendenza.

