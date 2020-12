Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I cani nei cartoni animati, nei fumetti e a volte anche nei film sono rappresentati in compagnia del loro inseparabile osso. Purtroppo, però, questa associazione potrebbe risultare fatale nella vita reale, portando addirittura il nostro adorato animale domestico ad una dolorosa morte.

Per questo, oggi, Noi di ProiezionidiBorsa sfatiamo un mito che erroneamente ha costellato l’immaginario di tutti noi. Infatti dare un osso da sgranocchiare al proprio cane potrebbe essere un errore fatale, ecco perché.

Rischio di soffocamento

Il pericolo più comune è che nel mordicchiamento di questo materiale duro, il cane rimuova con i denti dei frammenti molto piccoli e li ingoi senza accorgersene. Questi, se particolarmente appuntiti, potrebbero conficcarsi nello stomaco o nell’esofago dell’animale. Questo fenomeno provoca delle lesioni che possono essere più o meno gravi, ma che a volte arrivano ad essere potenzialmente mortali.

Rischio di intossicamento

Un altro pericolo potrebbe anche risiedere nel fatto che le ossa spesso contengono delle sostanze tossiche come l’ossitetraciclina, ovvero un antibiotico antibatterico che spesso viene distribuito negli allevamenti intensivi.

I sintomi più comuni di reazione all’assunzione di questa molecola sono tremori, pruriti, diarree e flatulenze. Un consumo continuato di questo elemento può portare a sviluppare anche un’insufficienza epatica con dei considerevoli danni al fegato.

Oggi abbiamo parlato di perché dare un osso da sgranocchiare al proprio cane potrebbe essere un errore fatale, ecco perché. Se si desidera sapere come prendersi cura al meglio del nostro amico a quattro zampe, consigliamo di dare un’occhiata a diversi articoli dedicati agli animali domestici presenti sia sui nostri social che sulla nostra pagina web, soprattutto nella sezione dedicata agli animali domestici. Ad esempio qui si possono trovare i i cinque alimenti che i nostri animali domestici non devono assolutamente ingerire e che, quindi, non vanno assolutamente dati in pasto né ai cani né ai gatti.