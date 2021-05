Vista la situazione grafica D’Amico Int Shipping potrebbe essere sul punto di esplodere al rialzo. Prima di occuparci di questo, però, ci dobbiamo chiedere se i fondamentali del titolo sono sufficienti per giustificare un’esplosione dei prezzi.

Tra i motivi che potrebbero spingere a un investimento sul titolo c’è sicuramente la sua sottovalutazione. Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di sottovalutazione:

il fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted cash flow, è pari a 0,4 euro che se confrontato con le attuali quotazioni vede una sottovalutazione del 300%;

dal confronto, invece, del rapporto prezzo/utili la sottovalutazione è del 40% circa;

il Price to Book ratio restituisce una sottovalutazione superiore al 100%;

secondo gli analisti il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Dal lato degli aspetti negativi, invece, ricordiamo che

la redditività del gruppo è relativamente bassa;

la società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.

D’Amico Int Shipping potrebbe essere sul punto di esplodere al rialzo: Le indicazioni dell’analisi grafica

D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 4 maggio a 0,102 euro in ribasso dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Ci sono, però, due aspetti che fanno ben sperare.

Sul time frame settimanale le quotazioni sono poggiate sul supporto in are 0,101 euro (I obiettivo di prezzo) e la sua tenuta potrebbe favorire una forte ripartenza al rialzo. Un primo indizio in tal senso si avrebbe con un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator.

Sul mensile, invece, qualora il mese di maggio dovesse dare una decisa chiusura mensile superiore a 0,106 euro, allora le quotazioni potrebbero partire verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate rosse. Notiamo come in questo caso il potenziale rialzo va da un minimo del 40% a un massimo di oltre il 150%.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

