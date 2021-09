Un piatto unico, un antipasto, una merenda o semplicemente come accompagnamento, la pietanza che scopriremo in questo articolo ci semplificherà la vita in cucina. Direttamente dall’Umbria una ricetta gustosissima e di facile preparazione che lascerà tutti a bocca aperta: la Torta al Testo.

Chi non è umbro e sente parlare di “torta” va subito a pensare ad un dolce, eppure, la Torta al Testo, è un piatto quasi esclusivamente salato. “Quasi”, perché questo cibo è estremamente versatile e, volendo, lo si può utilizzare anche come dessert (anche se non è il suo principale impiego).

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nata come “cucina povera”, la Torta al Testo, in tempi antichi era la sostituta del pane. Veniva modellata con una forma tonda e cotta su un “Testo” (una piastra rotonda fatta di terracotta) e poi ricoperta di cenere. Ebbene sì, il vero segreto di questa ricetta sta nel Testo e nella cottura sotto la cenere e ad oggi moltissimi umbri continuano a cucinarla così.

Niente paura, la possiamo cuocere anche in casa con ciò che abbiamo disponibile. Il Testo oggi viene fatto in ghisa ed è possibile acquistarlo pressoché ovunque, persino in Internet, ma, non è per forza necessario per la cottura. In assenza del vero e proprio Testo si può utilizzare una piastra piatta.

Pochi ingredienti, cottura veloce e tanta fantasia, è tutto ciò che necessita la preparazione della nostra torta.

Pochi ingredienti di base ma creativa al suo interno

Per preparare la torta:

1 kg di farina;

800 ml di acqua;

10 gr di sale;

una cartina e mezzo di idrolitina.

Per condire la torta (in elenco alcune delle varie tipologie di farcitura):

salsiccia;

salsiccia e spinaci;

salsiccia e patate lesse;

prosciutto crudo o cotto;

prosciutto e formaggio;

prosciutto e mozzarella;

prosciutto e melanzane;

bresaola, rucola e grana;

tonno, pomodoro e rucola,

mortadella;

salame;

nutella…

…insomma, tutto quello che ci viene in mente può andar bene con la nostra deliziosissima Torta al Testo.

Dall’Umbria una ricetta gustosissima e di facile preparazione che lascerà tutti a bocca aperta

Per fare una buona torta è importante che l’impasto sia sufficientemente morbido e omogeneo. Setacciare la farina aggiungendo sale, idrolitina e acqua un poco per volta. Amalgamare il tutto fino a ottenere la morbidezza e l’omogeneità di cui abbiamo bisogno. Fatto ciò, è necessario lasciar riposare il tutto per almeno 15 minuti.

Nel frattempo, scaldare la piastra, ci si renderà conto della temperatura giusta quando, versando un pizzico di farina, si tosterà senza annerire. Suddividere il composto e cominciare a stenderlo con forma rotonda lasciandolo alto almeno un centimetro.

Adagiare l’impasto sulla piastra e bucherellarlo con la forchetta in più punti, attendendo, pochi minuti dopo, che la parte a contatto cominci a dorarsi. A questo punto girare la torta e aspettare la cottura completa.

Ora, non ci resta che sbizzarrirsi con la farcitura, o semplicemente usarla come accompagnamento per la nostra grigliata, ad esempio. Per i più golosi, un bello strato di Nutella la renderà un dolce gustosissimo.