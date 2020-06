Dalle valli lombarde un piatto facile ed economico: la polenta taragna. Arriva direttamente dalle valli lombarde un piatto facile ed economico: la polenta taragna, tipica della tradizione culinaria prealpina. A contendersi simpaticamente la sua origine, sono infatti bergamaschi, bresciani e valtellinesi. Se infatti giriamo per queste splendide vallate e parliamo con la gente del posto, ognuno si garantirà le sue origini. Tanto che, paese che vai e formaggio locale che viene abbinato alla ricetta originale. Senza però che il piatto ne perda in qualità. Per non scontentare alcuno, ci limitiamo a fornire la ricetta di questa polenta rustica e unica nel suo genere, in grado di allietare i nostri palati.

Gli ingredienti

Gli ingredienti della polenta taragna per circa 5 commensali:

– Mezzo kg di farina istantanea per polenta taragna

– 2 l d’acqua

– 60 gr di burro

– 2 hg di formaggio Casera, Bitto della Valtellina, Taleggio o Fontina

– sale

La preparazione rigorosamente col paiolo in rame

Dalle valli lombarde un piatto facile ed economico: la polenta taragna, che rischia di offendersi se non viene cucinata col tradizionale paiolo in rame.

– Mettere sul fuoco il paiolo con l’acqua e il sale

– A parte lasciar ammorbidire il burro e il formaggio, che priveremo della crosta e taglieremo a fettine

– A fuoco vivace unire la farina e continuare a mescolare, possibilmente con un frustino, per non formare grumi

– Continuare a mescolare con forza fino a quando la polenta non avrà raggiunto la consistenza

– Abbassare il fuoco, unire prima il burro e poi il formaggio

– Frustare ancora per 2,3 minuti

– Versarla calda in un recipiente e disporla a tavola

Come servirla e cosa abbinare

La polenta taragna ha l’abitudine di accompagnarsi a molti cibi, tra cui ci consentiamo di suggerire:

– carne rossa ai ferri, in particolare le salsicce e le costine

– taleggio delle vallate bergamasche i funghi

– verdure grigliate e formaggi misti

– tagliere di salumi

I vini che si prestano a farle compagnia sono ovviamente quelli della tradizione locale, come un Valcalepio rosso o un Franciacorta rosso Doc. Ottimo anche un Valpolicella Superiore. L’importante è accostare un vino intenso a un piatto rustico, di sana tradizione popolare!