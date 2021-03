Dalle uova di Pasqua cartoon a quelle artsy, ecco le più belle del 2021. Così il periodo pasquale torna a fare toc toc alla porta. È passato già un anno rispetto alla Pasqua 2020, ma sembra ieri quella dell’anno scorso.

E così come per ogni festività bisogna ragionare sul menù, ma anche su colomba e uovo, nel caso della Pasqua. Perché non è Pasqua senza questi dolci. Quest’anno gli chef si sono veramente superati creando uova sia per bambini sia per adulti: entrambe gioielli della cucina.

Dalle uova di Pasqua cartoon a quelle artsy, ecco le più belle del 2021

Dunque gli chef quest’anno si sono veramente divertiti a creare nuove uova di Pasqua, ma vediamo ora un pochino quelle più divertenti e belle.

Le uova per i bambini

Per le piccole generazioni c’è una gamma prodotto veramente vasta. Piccinelli a Brescia ha creato le uova di Pasqua dei supereroi. Così per questa festività tutti si possono sentire un po’ dei supereroi. Si può diventare Wonder Woman, Batman e anche Superman.

Da Vittorio realizza delle vere piccole opere d’arte. Infatti ha realizzato delle uova di Pasqua a forma di vichingo, di pecora e di coniglio. Chi ama il giovane mago Harry Potter non potrà dire no invece all’uovo di Gruè.

Le uova per i grandi

Le uova per i più grandi invece trovano inspirazione nell’arte. Le uova di Charlotte Dusart sono realizzate con cioccolato fondente monorigine Madagascar 71% o con un cioccolato al latte e la copertura si presenta come un bellissimo quadro astratto.

Un altro re del cioccolato, Ernst Knam, decide di trarre ispirazione per le sue uova proprio dall’arte astratta. Infatti ha realizzato l’uovo pollo Pollock. Un dolce che è un’esplosione di colori con inserti di carta di zucchero che si può trovare fondente, al latte o bianco.

Approfondimento

Stupiamo la persona amata con questa sorpresa originalissima nell’uovo di Pasqua.