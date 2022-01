Durante il periodo dei saldi, conviene investire in capi che non passeranno subito di moda. Un’ottima idea è comprare un cappotto chic e senza tempo, ma comunque di tendenza. Ecco allora la scelta perfetta: dalle giovanissime alle over 50, tutte ameranno questo intramontabile cappotto in saldo con la fantasia più trendy del 2022.

Un capo basic dal fascino senza tempo

Quando si comprano vestiti alla moda, il rischio è che sembrino già vecchi dopo appena una stagione. Ci si ritrova così a buttarli, oppure tenerli nell’armadio a fare la muffa.

Fra le tendenze dell’inverno 2022, però, ci sono alcuni capi che utilizzeremo anche negli anni a venire. Per esempio un giubbino chic che ha fatto furore lo scorso autunno, ma sarà un must anche per la prossima primavera. Oppure una borsetta di design dal prezzo assolutamente abbordabile che è un vero e proprio gioiellino.

Per quanto riguarda i cappotti, invece, continua a spopolare il teddy: ecco 5 proposte di teddy coat sotto i 50 euro, per accontentare tutti i gusti.

C’è però chi preferisce i capispalla dal taglio più classico. Tuttavia un bel cappotto a tinta unita, purché sempre elegante, rischia di apparire un po’ noioso e già visto. Si può allora trovare un compromesso puntando su una fantasia. Ma quale?

Fra le fantasie più popolari per i cappotti ci sono sicuramente quelle a quadretti. Ma è giunto il momento di svecchiare il proprio guardaroba con un motivo più di tendenza: lo spigato.

Si tratta della classica fantasia a spina di pesce, riconoscibile per le sue linee oblique che formano un motivo a zig zag. È nota nel mondo della moda anche con il termine inglese “herringbone”.

Attenzione, però: se vogliamo risultare davvero chic dobbiamo fare attenzione al colore. Meglio puntare sul bianco e nero, sul grigio o su una morbida nuance cioccolato.

Il bello di questo capospalla è che sta bene un po’ a tutti. Si tratta infatti di un cappotto che non sfigura né in un guardaroba maschile, né in uno femminile. Inoltre va bene a ogni età: le over 50 o 60 ne apprezzeranno il fascino chic e senza tempo. Le più giovani, invece, si innamoreranno della fantasia che dà un tocco trendy a un capo classico.

In questo momento è facile procurarsi un buon cappotto spigato coi saldi. Così ci si potrà permettere un prodotto di qualità senza dover spendere una fortuna.