Arriva San Valentino e il problema del giorno per tutti è il regalo. Il regalo è un problema per i single perché purtroppo non hanno un partner a cui farlo. Invece le coppie hanno il problema di scegliere il regalo più adatto al partner. Per fortuna l’oroscopo può darci una mano. Chi vuole trafiggere il cuore del proprio partner con un regalo che lo emozioni può affidarsi al segno zodiacale.

Chi ha un partner da lungo tempo non sa cosa regalare, perché probabilmente ha già regalato tutto o quasi. Invece chi vive da poco una relazione potrebbe non conoscere a sufficienza il partner e quindi non sapere cosa donare. Il suo segno zodiacale potrebbe suggerire la scelta vincente.

Questa potrebbe essere una soluzione adottata anche in altre ricorrenze. Supponiamo che si desideri fare un regalo ad un conoscente o ad un collega di lavoro magari per il suo compleanno. Una pianta potrebbe essere un’ottima soluzione ma quale pianta regalare? Ecco che il segno zodiacale ci potrebbe aiutare indicandoci qual è la pianta migliore secondo l’oroscopo.

Dall’Ariete al Toro arrivando ai Pesci ecco a San Valentino il regalo per fare colpo con i segni dell’oroscopo

Ovviamente chi vuole fare colpo a San Valentino non regala una pianta al partner. Anche se una donna di qualunque segno zodiacale gradisce sempre un bel mazzo di fiori. Tuttavia è meglio evitare questi 4 particolari regali scontatissimi che per questa ricorrenza non si donano mai.

Supponendo che il partner sia dell’Ariete quale regalo è più adatto a San Valentino per questo segno? Chi vuole fare colpo dovrebbe regalare qualcosa di personale, come degli occhiali da sole. Oppure può scegliere un orologio, dichiarando che il tempo non passa mai quando si è lontani dall’amato.

Il Toro ama la propria casa e adora renderla sempre più bella. Una idea originale potrebbe essere una bella cornice da mettere su un mobile o sul comodino, con la foto di entrambi.

I Gemelli sono un torrente impetuoso che spesso si trasforma in fiume in piena che rompe gli argini. Il regalo perfetto è qualcosa che riguardi la loro attività. Se fanno sport si può regalare qualcosa relativa all’attività sportiva che svolgono.

I nati sotto il segno del Cancro sono molto romantici e quindi chi vuole fare colpo deve puntare su un dono che richiami la loro storia d’amore. Questo potrebbe essere una giornata insieme in una Spa ma anche la cornice con la foto in coppia sarebbe perfetta. Il Leone è egocentrico ed ama sé stesso. Un capo di abbigliamento per la prossima stagione primaverile che lo renda speciale lo colpirà nel cuore.

Dalla Vergine ai Pesci, ecco su cosa puntare

Il segno della Vergine è molto razionale quindi il partner dovrebbe scegliere qualcosa di utile. Per esempio una bella penna oppure se ama correre, un paio di scarpe sportive. Il segno della Bilancia è romantico ed il dono perfetto potrebbe essere una collana o un bracciale. Lo Scorpione è difficile da accontentare e da sorprendere, probabilmente quello che non si aspetterebbe mai è un libro. Sbirciamo nella libreria e prendiamo l’ultima opera del suo autore preferito.

Il Sagittario è un avventuriero, ama vivere la vita in pieno. Un regalo adatto potrebbe essere un biglietto per un concerto, oppure un week end romantico in una baita di montagna. Il partner di un Capricorno, carattere forte e volitivo, dovrebbe pensare a qualcosa di utile per la sua professione o per un suo hobby.

L’Acquario è soprattutto romantico, quindi il regalo perfetto è un pensiero che ricordi il forte legame di coppia. Due tazze per colazione identiche ma con i nomi di entrambi, potrebbe colpirlo nel cuore. Oppure il partner potrebbe donare un paio di ciabatte per stare in casa, identiche ma rosa per lei e blu per lui.

Dall’Ariete al Toro arrivando ai Pesci, romantici, sensibili e creativi per eccellenza. Il regalo perfetto è un libro del genere preferito, oppure un accessorio per la persona, piccolo ma molto personale. Entrambi lo faranno felice.

Approfondimento

Questi segni zodiacali meglio non farli arrabbiare altrimenti sono guai per tutti