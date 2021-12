Sta per terminare un anno di sacrifici, fatto di palestra, allenamenti diete e non possiamo rovinare tutto con questi ultimi giorni di “bagordi”. Quest’ultima settimana è davvero un sogno per gli amanti del buon cibo e delle tradizioni. Dagli antipasti ai dolci è davvero difficile fare rinunce durante le feste natalizie.

Per non buttare tutto quello che di buono si è fatto per il proprio fisico durante l’anno è giusto straviziare questi pochi giorni. Ma non oltre per poi tornare sulla retta via appena possibile. Dall’antipasto al dolce ecco un menu semplice e delizioso per non farci ingrassare, ritrovandoci farciti come un tacchino dopo le feste.

Qualche accorgimento per le feste

Come anticipato, inevitabilmente, mangeremo di più, non prestando attenzione alle calorie, e berremo di più alcolici. Proviamo, quindi, a suggerire dei piccoli accorgimenti che limiteranno “i danni”.

Non mettiamoci a tavola troppo affamati per non divorare di tutto e di più. Evitiamo inoltre, se possibile, di assumere pane visto che non serve di certo per saziarci. Tra un brindisi e un altro, fatti con vino, spumante e superalcolici, cerchiamo di bere più acqua possibile per far si che l’organismo funzioni nel migliore dei modi.

Contando i giorni, quelli di stravizio devono essere Vigilia, Natale, Santo Stefano e Capodanno, nulla di così esagerato visto che sono soltanto 4. Passati questi possiamo tornare alle vecchie abitudini, adottando, ad esempio il seguente menu.

Carpaccio di salmone con mele

Gustoso, fresco e di una semplicità di esecuzione estrema. Affettiamo una mela sottilmente e condiamola con limone e olio lasciandola da parte, sarà il nostro contorno. Facciamo dei cubetti di arancia, dopo averla sbucciata e privata dei semi. Mettiamola nel piatto dove è già presente il nostro salmone affumicato e condiamo il tutto con glassa di aceto balsamico. Nulla di più.

Vellutata di ceci e bacon

Ingredienti per 4 porzioni:

250 gr di ceci;

100 gr di bacon;

brodo vegetale;

aglio, olio EVO, rosmarino, sale e pepe q.b.

In un pentolino far rosolare l’olio, l’aglio e il rametto di rosmarino e tuffarci, in seguito, i ceci. Dopo qualche minuto, coprire il tutto con il brodo e lasciare intenerire il legume per circa 40 minuti. Passato il tempo necessario, togliere l’aglio e il rosmarino, frulliamo tutto quanto, aggiustando di sale e pepe, fino ad ottenere una crema vellutata e densa. Ora è pronta da servire nelle classiche ciotole da zuppa guarnendo con qualche pezzettino di bacon.

Un secondo piatto di pesce da leccarsi i baffi

Per questa succulenta coda di rospo alle mandorle ci serve:

4 code di rospo;

100 gr di granella di mandorle;

100 gr di pangrattato;

prezzemolo, scorza di limone, olio, sale e pepe.

Laviamo e togliamo la pelle dal nostro pesce e asciughiamolo accuratamente. Pratichiamo dei tagli longitudinali sulla carne a lato della spina centrale. Impaniamo le nostre code unendo insieme il pangrattato, le mandorle, il prezzemolo, la scorza di limone, il sale e il pepe. Forno ventilato e preriscaldato a 180 gradi per 20/25 minuti, controllando che non si asciughi troppo.

Finalmente il dolce

Perché non preparare un tiramisù light?

Ingredienti per la crema:

250 gr di yogurt greco senza grassi;

3 cucchiai di bevanda di riso;

3 cucchiai di fruttosio.

Ingredienti per la base:

pavesini;

cacao amaro e caffè amaro.

Per ottenere la crema mescoliamo yogurt, fruttosio e la bevanda di riso appena intiepidita. Inzuppiamo i pavesini nel caffè e adagiamoli in una pirofila uno accanto all’altro, cospargendoli poi con la nostra crema e il cacao amaro. Ripetiamo l’operazione fino a raggiungere i 3 strati e lasciamolo raffreddare il frigo per almeno mezzora.

