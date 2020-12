L’Andalusia, con i suoi sapori e colori, è una terra meravigliosa, tutta da esplorare!

Da molti soprannominata “ponte tra i due continenti”, ha subito fortemente l’influenza della cultura araba. Gli edifici pittoreschi nonché i gusti forti e speziati della cucina tipica, raccontano storie da mille una notte che fanno sognare.

Girovagando per le strade di Siviglia, è facile notare la presenza di moltissimi tapas bar. Si tratta di locali dove è possibile mangiare aperitivi e antipasti, in piedi, serviti su tavoli alti e tondi in legno.

La tradizione locale vuole che assaggini di pietanze varie, per l’appunto le tapas, si accompagnino con del vino sorseggiato in buona compagnia.

Considerato che il momento storico rende un po’ più complicati gli spostamenti, tocca sognarli e perché no? Magari viverli “attraverso il palato”!

Dall’Andalusia, le albondigas, le polpettine spagnole perfette come antipasto o aperitivo.

Ingredienti per le polpettine

500 gr carne di manzo;

500 gr carne di maiale;

6 fette di pane raffermo;

b. latte;

b. prezzemolo;

1 aglio;

2 cucchiaini di sale;

b. pepe;

2 uova;

paprika.

Ingredienti per la salsa

¼ di salsa di pomodoro;

¾ di passato di pomodoro;

1 cipolla;

2 cucchiaini di cannella.

Preparazione

Mettere il pane a bagno nel latte privato della scorza. Quando si sarà impregnato e ammorbidito, strizzarlo e metterlo in una ciotola. Tritare finemente l’aglio e il prezzemolo. Amalgamare la carne con le uova, il pane, il prezzemolo e l’aglio ben tritato. Aggiungere sale, pepe e paprika quindi fare delle polpettine e friggerle.

A questo punto preparare la salsa, preparandosi al profumo inebriante che inonderà la cucina. Tritare la cipolla molto finemente e soffriggerla in una padella antiaderente. Versare il pomodoro e i due cucchiaini di cannella e lasciar cuocere. Quando la salsa sarà pronta versarvi le polpettine, lasciarle insaporire qualche minuto e saranno pronte.

Le polpette si sa, sono come le ciliegie: una tira l’altra! Questa variante poi, dall’Andalusia le albondigas, le polpettine spagnole perfette come antipasto, farà impazzire tutti! Spariranno dalla tavola in men che non si dica, perciò è fortemente consigliato assaggiarne qualcuna prima che si volatilizzino!