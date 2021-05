Una volta c’erano l’affrancamento delle buste, la creazione di collane e braccialetti con le perline. Poi, vennero gli imbustamenti dei premi e la partecipazione ai sondaggi online. Tutti modi, più o meno efficaci, per arrotondare lo stipendio e contribuire alle spese di casa. Oggi, questo tipo di secondo lavoro, si svolge quasi sempre tra le mura domestiche, con due semplici accessori di uso quotidiano: il computer e il cellulare. Ma, vediamo dall’America il modo di guadagnare tanti soldi comodamente a casa con un sistema che quasi nessuno conosce: l’ebook.

Scrivere per passione e per guadagno

C’è chi giura che qualcuno dei più famosi scrittori moderni abbia iniziato la carriera proprio scrivendo un ebook, ossia un libro on line. Ebook significa infatti libro in forma digitale. Molti lo conosceranno per averlo acquistato magari sul treno per andare o tornare dal lavoro. Altri in spiaggia o in piscina. Ma, anche a casa, perché ci permette di leggere un romanzo senza lo spazio del tradizionale volume cartaceo. Come avere sempre con noi il nostro libro preferito e sfogliarlo sul cellulare quando siamo in coda dal dottore o in comune. Ma, molti hanno deciso di passare dall’altra parte della barricata e scrivere, anziché solo leggere. Guadagnando anche dei soldini. Ecco, quindi dall’America il modo migliore di guadagnare tanti soldi comodamente a casa con un sistema che quasi nessuno conosce.

Amazon e Kindle la piattaforma su cui puntare per iniziare

Ultimamente dove c’è la possibilità di guadagnare, c’è Amazon, col suo proprietario Jeff Bezos. Ancora una volta, infatti, il talentuoso miliardario americano, ha indovinato per primo l’idea vincente. Ed è Kindle, la piattaforma online che consente di scrivere pubblicare un romanzo o un racconto.

Ovviamente, ci permettiamo di consigliare l’inizio di questa avventura ai nostri Lettori che abbiano fantasia, talento nello scrivere, ma anche intraprendenza. Kindle non è un blog sul quale andare a scrivere cosa pensiamo di questo, piuttosto che di quello.

Ci teniamo a precisarlo subito, per evitare spiacevoli fraintendimenti. Se vogliamo iniziare, consultiamo direttamente le pagine di Kindle, dove ci verranno spiegati tutti i passaggi semplici e necessari per iniziare a scrivere. Diciamo solo che, statistiche alla mano, sono davvero tanti coloro che hanno iniziato a scrivere, vendendo on line un ebook anche per soli 3/4 euro l’uno e ritrovandosi con un bel gruzzoletto. Dunque, arriva dall’America il modo migliore di guadagnare tanti soldi comodamente a casa con un sistema che quasi nessuno conosce.

Approfondimento

Se possediamo anche solo uno di questi Swatch allora abbiamo davvero un patrimonio