Dalla tradizione abruzzese un piatto nutriente ma leggero perfetto per l’inverno.

Oggi spiegheremo come realizzare una variante delle classiche crespelle o crepes, e si tratta di un piatto della tradizione italiana. Le scrippelle ‘mbusse sono una ricetta tradizionale abruzzese tipica dei mesi invernale e sono tipiche della provincia di Teramo. Si tratta di crepes accompagnate al brodo di carne. È un piatto leggero e raffinato nonché di facile realizzazione.

Ingredienti per 6 persone:

a) 6 uova;

b) 200 g di farina;

c) olio;

d) latte;

e) brodo di gallina;

f) parmigiano.

Preparazione delle scrippelle ‘mbusse:

Procediamo alla preparazione delle crespelle, sbattendo le uova con una frusta. Man mano che sbattiamo andiamo ad aggiungere la farina. Mescolare sempre nella stessa direzione in maniera energica. Unire pian piano il latte e continuare a mescolare. In una padella far fondere un pezzetto di burro e procedere alla frittura delle crespelle. Per la dose aiutarsi con un mestolo di medie dimensioni. Quando la crespella cambia colore rivoltarla e cuocere l’altro lato. Quando saranno tutte pronte dovremo spolverare col formaggio ed arrotolare.

Ora dovremo procedere alla preparazione del brodo di gallina. Come sempre l’ingrediente principale è il tempo. Per preparare un buon brodo abbiamo bisogno del pollo e di varie verdure, come carote, sedano, cipolla e olio extra vergine di oliva. Fare cuocere per due ore a fuoco basso, sino ad avere un brodo denso e non troppo liquido. Questo ingrediente è sano e nutriente come pochi altri.

Ora possiamo impiattare le crespelle e ricoprirle col brodo caldo. Le crespelle vanno servite subito, bollenti di brodo. Possiamo aggiungere a piacere una spolverata di noce moscata e aggiungere del parmigiano.

Il piatto che abbiamo realizzato è perfetto per l’inverno perché ricco di sostanze nutritive che possono aiutare a rafforzare le difese immunitarie. L’origine contadina della ricetta lo rendono un piatto salutare ma semplicissimo da realizzare, che scalderà le nostre cene invernali.