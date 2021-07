Dalla natura ecco i migliori e preziosi alleati per la salute del microcircolo

Da definizione, il microcircolo è il circolo sanguigno che attraversa vasi di dimensioni minuscole che si collocano a cavallo tra circolo arterioso e venoso.

È proprio nel microcircolo che avvengono gli scambi tra sostanze nutritive e scorie.

L’importanza del tenere in salute questo sistema è evidente: non solo per esigenze estetiche ma anche e soprattutto come una vera e propria missione di benessere per il proprio corpo.

Soprattutto per le donne è importante, in questo periodo estivo, salvaguardare il microcircolo.

Non solo per evitare ritenzione idrica e cellulite ma per arginare ed eliminare i fastidiosi disturbi del caldo.

Caviglie gonfie, gambe pesanti, capillari in vista sono infatti segni esteriori di una sofferenza interiore.

Ecco allora che dalla natura arrivano in soccorso i migliori e più preziosi alleati per la salute del microcircolo

Da assumere sotto forma di integratori, capsule, o stick da dissolvere in acqua, queste potenti piante aiutano e regalano sollievo alle gambe e al microcircolo.

Inoltre, si trovano in commercio anche delle emulsioni o creme con questi attivi, molto utili.

Iniziamo dalla betulla.

La capacità principale di questa pianta è quella di alleggerire e drenare il liquido in eccesso, che crea inutili compressioni, grazie alle sue capacità diuretiche e depurative.

Sfruttando queste sue proprietà riesce a dare sollievo agli stati edematosi.

Proseguendo troviamo l’equiseto, famoso per le sue proprietà diuretiche, alleggerisce il peso dell’edema sul microcircolo.

Contribuisce, inoltre, alla risoluzione degli stadi infiammatori, grazie alla sua capacità astringente.

Infine il ruscus. Detto comunemente pungitopo, per via delle sue foglie aguzze. La principale fonte di benessere è data dalla molecola di ruscogenina.

Questa molecola ha la capacità di rafforzare le pareti dei vasi sanguigni, migliorandone il tono.

Tutti questi prodotti, ovviamente, devono essere assunti previo consulto con uno specialista che è sicuramente in grado di spiegare e suggerire cosa possa essere migliore in ciascun caso.

Ecco quindi i migliori e preziosi alleati per la salute del microcircolo che arrivano direttamente dalla natura.