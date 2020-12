Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vogliamo parlare di una preparazione della tradizione: dalla cucina popolare la ricetta che conquisterà tutti, le sfiziose patate alla contadina.

Questo è il piatto perfetto per chi desidera preparare in padella un contorno facile che si sposa alla perfezione sia con i piatti di pesce che di carne.

Vediamo quindi quali sono gli ingredienti necessari per preparare la ricetta che conquisterà tutti, le sfiziose patate alla contadina:

700 dr di patate

100 gr di pancetta affumicata

1 cipolla

1 pizzico di maggiorana

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di aceto

Sale e pepe quanto basta

Passiamo quindi alla preparazione delle patate alla contadina

Pelare le patate, lavarle bene, asciugarle e tagliarle a fettine rotonde. Nel frattempo mettere in una padella grande un fondo di olio e la cipolla tritata, mescolare di tanto in tanto. Quando sarà imbiondita aggiungere la pancetta affumicata e lasciare rosolare. Unire quindi le patate e far cuocere a fuoco vivace. Girare via via per evitare si attacchino. Evitare si aggiungere dell’acqua, altrimenti le patate lesseranno ed il piatto perderà di croccantezza. Quando le patate saranno cotte regolare di sale, aggiungere un pizzico di pepe e bagnare con l’aceto. Lasciare quindi evaporare quest’ultimo e a fuoco spento spolverare con la maggiorana e girare bene. Servire ben calde

Sfiziose varianti

Con il passare degli anni cuochi provetti si sono divertiti nel creare varianti sfiziose di questo piatto. Fra quelle di maggior successo si possono annoverare quelle che prevedono l’aggiunta di pomodorini, tagliati a fettine ed aggiunti in padella insieme alle patate. Un’altra variante prevede l’utilizzo di patate delle patate novelle al posto di quelle classiche. In questo caso non sarà necessario pelare e tagliare le patate, potranno infatti essere cotte intere. Infine, per preferenze di gusto personale c’è chi preferisce utilizzare il rosmarino in luogo della maggiorana, aggiungendolo quindi alla cottura insieme alle patate.

Ecco dunque dalla cucina popolare la ricetta che conquisterà tutti, le sfiziose patate alla contadina.