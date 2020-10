Se parliamo di maizena, gli appassionati Lettori delle nostre rubriche di cucina penseranno subito ha qualche ricetta prelibata. La maizena infatti, comunemente conosciuta anche come amido di mais, è utilizzata per la preparazione di dolci e torte particolarmente saporiti. Oggi però non vi sveleremo in questo articolo la ricetta di un dolce, ma quella di una maschera per il viso genuina e fatta in casa. Dalla cucina alla cosmetica ecco come preparare una portentosa maschera viso al mais, approfittando dei nostri consigli.

Cos’è la maizena

Come dicevamo all’inizio, la maizena è conosciuta soprattutto come ingrediente per le torte. Essa è il prodotto che ricaviamo dal chicco del mais, lavorato in maniera artigianale per circa 48 ore. Una volta che il germe viene separato dal resto del prodotto, ne ricaviamo l’amido di mais. Da non confondere, invece, con la farina di mais che nasce dalla macinatura universale del chicco.

Perché si utilizza nella cosmetica

La domanda potrebbe sorgere dunque spontanea sul motivo per il quale venga utilizzato l’amido di mais nella cosmetica e nei prodotti di bellezza. La risposta è molto semplice e viene dalle tradizioni antiche di famiglia. Dalla cucina la cosmetica ecco come preparare una portentosa maschera viso al mais, in grado di assorbire il grasso del derma. Lo avevano infatti già intuito gli antichi che la maizena fosse un grande alleato nella lotta agli inestetismi del viso come brufoli e punti neri.

La ricetta e la preparazione

Per preparare la nostra maschera viso ci serviranno semplicemente della panna acida, dell’amido di mais e delle carote. Seguiteci nella preparazione che prevede questo percorso:

a) Servitevi di un succo di carota possibilmente biologico, oppure estraetelo direttamente dalle carote che avrete acquistato, utilizzando un mixer o una centrifuga;

b) prendete un cucchiaio di amido di mais e uno di panna acida;

c) unite tutti gli elementi e mescolate fino a quando avrete una crema morbida e densa;

d) applicatela immediatamente sul viso, senza aspettare o far riposare, stando però attenti attenersi abbastanza lontani dagli occhi;

e) fate riposare la maschera per circa mezz’ora, al termine della quale potrete risciacquare il viso con acqua tiepida;

f) trattandosi di prodotti assolutamente naturali, potrete creare indossare la maschera per due o tre volte la settimana.

Approfondimento

