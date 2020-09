Uova, farina di grano tenero e acqua. Dal Trentino con amore, non ci crederai ma bastano 3 ingredienti per cucinare questo piatto tipico, gli Spätzel. Una ricetta tanto sfiziosa quanto semplice diffusa nel Trentino e in tutto il Tirolo. Anche se di origine tedesca.

La tipica forma a goccia che caratterizza gli Spätzel si realizza con uno speciale strumento. Lo Spätzlehobel: una grattugia formata da una base bucherellata sulla quale scorre un recipiente contenente l’impasto. Viene fatto scivolare avanti e indietro facendo cadere le gocce direttamente nell’acqua bollente, che riemergono in superficie in pochi istanti. Noi però possiamo ottenere lo stesso risultato con una grattugia a fori larghi posata al contrario. Il segreto del piatto sta proprio nell’essere facile e veloce da realizzare grazie questa tecnica.

Dal Trentino con amore. Non ci crederai ma bastano 3 ingredienti per cucinare questo piatto tipico

Per quattro persone ti basteranno 250g di farina 00, 3 uova medie e 150g di acqua appena tiepida. Facoltativa è l’aggiunta di sale e di noce moscata, per dare un tocco saporito in più alla ricetta.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Da qui il primo passo è sempre setacciare la farina. Poi unire le uova, salare e aggiungere la noce moscata se ci pace il suo gusto. Dovremo poi versare a filo l’acqua. A voi decidere se diminuire un po’ la dose suggerita per ottenere una pasta più ferma. A parte, fate bollire l’acqua nella pentola dove cuocerete i vostri Spätzel.

Cuoceranno in pochissimo tempo, quindi è bene avere a parte una padella già pronta con il condimento. Il più classico è quello con burro ed erba cipollina. Fatto ciò, posizionate la vostra grattugia al contrario sopra la pentola di acqua bollente e fate colare l’impasto attraverso i fori. Versatene poco alla volta, diverse volte fino a che non avrete finito il vostro preparato. Lasciate cuocere fino a che la pasta non riaffiora sulla superficie dell’acqua.

Con una schiumarola poi raccogliete il tutto e fate passare in padella con il burro e l’erba cipollina. Così che questi sapori semplici ma gustosi affiorino a pieno.

Alcune varianti sfiziose

Se questa è la ricetta tradizionale, quasi tutti conosciamo anche la versione in “verde”. Per quella, basterà lessare e tritare degli spinaci. Dopo averli passati al setaccio e strizzati in un canovaccio, possiamo unire il tutto all’impasto. Affiorerà così il tipico colore verde e profumo che grandi e piccini amano.

Alcune versioni più creative prevedono di sostituire l’acqua con il latte o addirittura la birra. Vi consigliamo vivamente di provarle se state cercando di dare un tocco in più al vostro piatto!