La stagione della fioritura porta con sé nuova vegetazione. Le primizie cominciano a sbocciare e a farsi vedere sulle nostre tavole. Gli asparagi sono i germogli nati dell’omonima pianta di Asparagus officinalis. Sebbene esistano più varietà selvatiche, da tempo immemore gli asparagi vengono coltivati.

Nascono così numerose varietà differenti, grandemente apprezzate in tutto il mondo. I turioni -così sono chiamati i getti che commestibili- sono spesso protagonisti dei piatti di ristoranti stellati e chef riconosciuti. Pertanto, dal ristorante stellato ecco una semplice ricetta con gli asparagi che stupirà tutti. Un antipasto raffinato, che esalta il sapore dell’asparago grazie all’aggiunta di pochi fondamentali ingredienti.

La ricetta del flan di asparagi non comporta lunghi passaggi né fasi complicate. Eppure, alla fine si otterrà davvero un antipasto coreografico dal sapore delicato e dolce.

Gli ingredienti per il flan sono pensati per 5 porzioni, ma dipende sempre dalla grandezza dei pirottini a disposizione.

a) 1kg di asparagi verdi;

b) 200ml di panna fresca (anche vegetale);

c) 2 albumi d’uovo;

d) parmigiano o pecorino q.b;

e) 2 porri;

f) olio evo q.b;

g) burro q.b.

La ricetta inizia pelando gli asparagi aiutandosi con un pelapatate. Sbollentare per 1 minuto le bucce. Proseguire eliminando la parte iniziale più dura e filamentosa. Quindi tagliare i gambi a rondelle. Le punte, invece, vanno tagliate a metà e saltate con un cucchiaio di olio e un pizzico di sale per 2-3 minuti.

Affettiamo i porri a rondelle per soffriggerli con un cucchiaio di olio fino a doratura. Uniamo le rondelle di asparagi, il sale e cuociamo fino a che saranno teneri. Sarà necessario aggiungere poca acqua o brodo. In un frullatore, bisognerà tritare gli asparagi cotti fino a ottenere una crema. In una ciotola unire la crema di asparagi e la panna,1 o 2 cucchiai di formaggio e gli albumi leggermente montati.

Adesso è necessario imburrare bene gli stampini o pirottini. Infine, versare il composto di asparagi e panna, mettendoli in una teglia alta con due dita d’acqua. Accendere il forno a 160°C e, una volta caldo, infornare per mezz’ora i flan. Quando saranno pronti, i flan dovranno essere sformati aiutandosi con un coltellino. Con le punte di asparago precedentemente tagliate, decoriamo i flan sui lati e creiamo una decorazione finale. Con le bucce sbollentate condite con olio, sale e limone. Creiamo un’insalatina accanto al flan.