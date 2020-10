Sempre più spesso s sempre costretti a mettervi in guardia contro inasprimenti e nuova sanzioni. Ma stavolta vi comunichiamo che dal nuovo codice della strada arriva una multa in meno. Sparisce la multa se non vi presentate alla polizia per mostrare patente e libretto che non avevate al momento del controllo per strada.

Oggi è prevista una multa se non esibite quei documenti alla polizia nei termini previsti. Con la riforma del codice della strada la multa sparisce perché la vostra esibizione di patente e libretto è sostituita da un controllo telematico compiuto dalla polizia a distanza. Finalmente la tecnologia a servizio del cittadino.

Non si tratta dell’unica novità in discussione in sede di riforma del codice della strada.

Per esempio i bambini di età inferiore a 12 anni dovranno indossare il casco per circolare in bicicletta.

Dal nuovo codice della strada una multa in meno

Vi informiamo in anteprima di altre possibili novità. Avete presente i segnali di parcheggio contrassegnati dal simbolo rosa che rappresenta una domma in gravidanza con il passeggino? Ecco, con il nuovo codice della strada si pensa ad un contrassegno specifico per le donne in gravidanza, in modo da facilitare per loro il parcheggio non solo nei grandi spazi dei supermercati.

Attenzione anche alla decurtazione dei punti dalla patente. Non vi parliamo di un inasprimento, ma di una differente modalità di comunicazione. Non riceverete più una comunicazione specifica in questi due casi:

a) se il veicolo è di proprietà della persona fisica trovata al volante al momento della violazione (in questo caso la contestazione sarà immediata

b) se la comunicazione può avvenire via pec.

Quindi attenzione, perché potreste subire una decurtazione di punti dalla patente senza accorgervene. Vi suggeriamo di controllare periodicamente quanti punti avete ancora sulla patente.

Potete farlo chiamando il numero fisso 848 782 782. E’ attivo H24, solo da telefono fisso, e costa quanto una chiamata urbana. Oppure scaricare l’app ipatente per questa ed altre utili informazioni.

Le cinture di sicurezza

Se il passeggero non indossa la cintura di sicurezza verrà fatta la multa anche al conducente. Sono esclusi dall’obbligo di indossare la cintura i guidatori di veicoli che effettuano servizio di piazza o quelli di veicoli noleggiati con conducente. I conducenti però devono ricordare ai loro passeggeri l’obbligo di cintura. Anche chi guida una moto è responsabile se il suo passeggero non indossa il casco.

Avevamo esordito con una buona notizia: una multa in meno. Ma ci accorgiamo noi stessi che quando si parla di codice della strada ci si scontra sempre con nuove multe e gravose responsabilità.