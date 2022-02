L’Italia offre un ricco patrimonio di borghi dove poter trascorrere dei fine settimana rilassanti. L’ampia scelta ci potrebbe mettere di fronte all’imbarazzo. Tra musei, chiese, cattedrali e centri storici incantevoli, vale la pena scegliere il borgo dove anche il nostro cane può trovare la giusta accoglienza. Perché anche i borghi possono essere Pet Friendly.

I cani sono ormai parte integrante della famiglia e sono numerose le persone che organizzano le loro vacanze a misura di fido. Qualcuno preferisce lasciare l’amico a quattro zampe in una pensione per cani. Mentre sono molti che prima di partire per una meta, si informano per capire se la destinazione prescelta, possa essere adatta al loro cane. Per poi, cercare strutture dove sono ammessi gli animali. Per chi ama il mare, ad esempio, è necessario verificare che le spiagge siano attrezzate per ospitare i cani. Viaggiare con il proprio fido è molto divertente, ma non tutti i luoghi che vorremmo conoscere sono adatti a lui. Soprattutto se abbiamo la passione per i borghi.

Il turismo di prossimità alla ricerca di zone poco affollate

Il Covid ci ha offerto l’opportunità di ricalcolare i nostri percorsi. Ecco perché, ad esempio, il fenomeno del turismo di prossimità ha visto anche lo sviluppo di quello che viene definito turismo lento. Alla ricerca di un ritmo rallentato, si tende a prediligere ambienti immersi nella natura, ecosostenibili, dove ci si può rilassare. Per questo i borghi vanno molto di moda, dove trovare storia e buoni piatti della tradizione. E dove, anche i nostri amici a quattro zampe, possono divertirsi e trovarsi a loro agio.

Dal mare alla montagna, dalla Toscana al Friuli ecco i luoghi dove portare il nostro cane in vacanza anche a prezzi economici senza pesare sul bilancio familiare

In Italia non manca di certo la sensibilità verso gli animali. E proprio per questo non solo gli hotel, ma anche numerosi borghi si sono etichettati della nomea di Pet Friendly. Dal mare alla montagna, dalla Toscana al Friuli, ci sono numerosi borghi proprio a misura di cane. Ad esempio, non perdiamoci Montefiore Conca, un piccolo paesino nell’entroterra romagnolo dove, si possono mangiare meravigliose tagliatelle e portare il proprio cane a fare escursioni.

Sul lago di Como, a Tremezzina, ci sono numerose aree dove fare risposare il proprio Fido e godere anche di momenti di gioco. Qui, le spiagge dog friendly possono diventare una vera opportunità di vacanza anche per i nostri cani. Parchi, aree sgambamento, spiagge, itinerari ad hoc, zone di relax, spazi aperti, ma anche locali dove il personale coccola e gioco con il nostro pet. Prima di organizzare una vacanza, vale la pena cercare il meglio per il nostro peloso.