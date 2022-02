Un mese di radicali mutamenti quello di febbraio per alcuni segni dello zodiaco. Conosciamo già da tempo che questo è l’anno magico dei Pesci, fatto di crescita e stabilità, ma anche numerosi segni avranno delle svolte importanti. L’anno appena iniziato vede già protagonisti molti pianeti che con il loro passaggio influenzeranno ognuno dei 12 segni.

Radicali cambiamenti

Il segno del Leone si avvia verso radicali cambiamenti che porteranno a migliorare la propria vita tout court. Ecco perché nonostante la immobilità delle ultime settimane adesso si apre per lui un momento positivo con numerosi riscontri sul piano lavorativo. Senza dover chiedere troppo alle energie fisiche ed emotive, i Leoni saranno molto concentrati nel campo lavorativo riuscendo ad essere finalmente più efficienti e produttivi.

Riusciranno inoltre a raggiungere gli obiettivi prefissati anche se ciò comporterà qualche drastica modifica strutturale.

L’amore potrebbe andare in secondo piano, ma in realtà grazie alla congiunzione tra Venere e Marte il Leone si avvia verso un periodo di soddisfazione sul piano amoroso, deve solo non dimenticare che esiste anche il partner. Questo segno raggiungerà il culmine in amore quando avrà la Luna piena nel suo segno intorno al 16 febbraio.

Dal 9 febbraio amore e lavoro al top per i nati del Leone e per questi altri 2 segni zodiacali

Anche il segno della Vergine è interessato da importanti cambiamenti. Grazie al pianeta Giove in Urano, riuscirà a raggiungere un clima sereno nelle relazioni, abbandonando definitivamente un amore finito o ricominciando con un nuovo sentimento.

Il massimo in questo campo lo otterranno con la congiunzione tra i pianeti di Venere e Marte, che nei prossimi giorni porterà anche la Vergine verso una situazione di stabilità.

È un momento di grande assestamento per i nati sotto il segno dello Scorpione, ma verranno poste le basi per una ripartenza alla grande. Finalmente esploderanno la creatività e l’intraprendenza. Infatti, la Luna piena in Leone porterà verso la chiusura di una situazione lavorativa che non è più adatta allo Scorpione.

Ciò lo porterà a navigare verso porti più sicuri e migliori anche grazie al supporto del partner. Almeno il campo amoroso è fonte di stabilità e sicurezza e bisognerà approfittarne per rinforzare il legame con qualche gita fuori porta o dei momenti appositamente dedicati.

Dal 9 febbraio, in amore e lavoro, i cambiamenti interesseranno molti segni zodiacali per via del pianeta Giove in sestile a Urano. Ci sentiremo tutti un po’ intolleranti verso le restrizioni che viviamo quotidianamente perché siamo in attesa di profonde trasformazioni. Quindi è probabile che alcuni segni diano in escandescenza e inizino a pensare la loro vita in modo più originale.