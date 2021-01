Dalle ore 08:00 di questa mattina è possibile inviare la domanda. La procedura online riguarda le scuole di tutti i gradi. Con alcune eccezioni. Andiamo quindi a vedere cosa bisogna fare.

Dal 4 gennaio si parte con le iscrizioni online per l’anno scolastico 2021/2022

Il termine utile per l’iscrizione al prossimo anno scolastico va da oggi 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Per poter inviare la domanda online bisogna essere registrati sul portale dedicato del Ministero dell’Istruzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le registrazioni erano state già aperte il 19 dicembre 2020. Ma se ancora non si è provveduto non c’è alcun problema. Infatti la registrazione si potrà effettuare anche da oggi. Il genitore o chi ne esercita la responsabilità dovrà inserire i dati e seguire la procedura.

Se si possiede un’identità digitale SPID basterà seguire le indicazioni. E non sarà necessario effettuare alcuna registrazione. Ma solo accedere al servizio e inserire la domanda.

Ricordiamo che le iscrizioni online sono obbligatorie per tutte le scuole statali di ogni grado. Ad eccezione delle scuole d’infanzia, per le quali la domanda è cartacea.

Per le scuole paritarie bisognerà contattare l’istituto di riferimento. Infatti la procedura online è facoltativa. Quindi bisognerà chiedere direttamente quale procedura stanno adottando.

Il nuovo portale del Ministero ha cambiato volto. Nuova interfaccia e un’assistente virtuale per guidare i genitori passo per passo. L’assistente “iolly” sarà accessibile solo nell’area riservata. Però nella Homepage del portale sono indicati i passaggi da seguire in maniera esaustiva. È presente anche una scheda con una guida. E se fosse necessario, sono reperibili su YouTube diversi videotutorial.

Quindi segniamolo in agenda. Dal 4 gennaio si parte con le iscrizioni online per l’anno scolastico 2021/2022. Con la speranza che per il prossimo anno scolastico si ritorni tra i banchi. E che questa pandemia sia solo un ricordo del passato.

Approfondimento

Come ottenere il contributo per i libri scolastici