Dal 14 al 20 febbraio, con Marte e Venere in Capricorno e Mercurio in Acquario, una fortuna esagerata travolgerà questi 5 segni

La settimana di San Valentino è considerata quella dell’amore, quindi i cuori traboccano di gioia e felicità. Si è in cerca di tenerezze ed intese con il proprio partner e si pianificano viaggi e weekend romantici. Insomma, un vero vespaio di emozioni e sensazioni, che si percepiscono nell’aria. Anche i pianeti cambieranno posizione e questo porterà ad inaspettati mutamenti per i segni zodiacali. In particolare, Mercurio, che è il pianeta del dialogo, rientrerà in Acquario, tornando indietro dal Capricorno. Questo spostamento farà in modo che, quest’anno, le dichiarazioni d’amore saranno più originali ed interessanti del solito. Quindi, nulla di classico e convenzionale ma tutto all’insegna della novità. 5, in particolare, saranno i segni travolti dalla fortuna. Il primo in classifica è l’Acquario che raggiungerà l’apice del romanticismo. Si darà, infatti, a lettere d’amore, post-it e whatsapp originali, senza alcuna remora. Sicchè, interpretando al meglio la settimana dell’amore, questo segno, userà tanta creatività ed originalità nel rapporto con la persona amata.

Segni originali e creativi per la settimana dell’amore

Al secondo posto troviamo la Vergine, desiderosa di momenti d’amore interminabili. Mercurio in Acquario, le darà la capacità di scegliere le parole adatte al momento giusto, cosa che le capita davvero raramente. Quindi, San Valentino porterà alla Vergine una bella botta di fortuna. Alla terza posizione troviamo il Capricorno, che seppure abbandonato da Mercurio che si è risposato in Acquario, non perderà terreno. Infatti, potrà ancora godere di una certa autorità e di un fascino “da effetto”. Pertanto, non sarà male cavalcare ancora appieno l’onda della fortuna. In quarta posizione Troviamo i Pesci. Per essi, dal 14 al 20 febbraio, con Marte e Venere in Capricorno, non ci saranno cadute di romanticismo e di creatività. Tuttavia, la spensieratezza lascerà il posto ad una maggiore riflessione e malinconia. Forse, è il segnale che si stanno impegnando tanto a creare un’atmosfera di grossa intimità con il partner.

Dal 14 al 20 febbraio, con Marte e Venere in Capricorno e Mercurio in Acquario, una fortuna esagerata travolgerà questi 5 segni

Al quinto posto, troviamo i Gemelli, a favore dei quali la ruota della fortuna gira ancora una volta. Quindi, presi dall’euforia e rendendosi conto di essere baciati dalla buona sorte, correranno forte. Non perderanno, infatti, un attimo a rimettersi in gareggiata, recuperando tutto il tempo perduto. Per loro, dunque, San Valentino rappresenterà l’inizio di una sfegatata fortuna in amore e anche in altri ambiti. Consapevoli di ciò, accetteranno subito l’invito e non perderanno tempo a farsi entusiasmare e a giocarsi al meglio la partita!